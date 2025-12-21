Mỹ Sơn hút khách nhờ điều này

Năm 2025, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, với nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác bảo tồn di sản, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững.

Du khách tham quan Mỹ Sơn

Năm 2025, tổng lượt khách tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ước đạt hơn 438.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm gần 91%. Tổng doanh thu từ bán vé và dịch vụ đạt trên 63,7 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu thu phí tham quan do cấp trên giao, góp phần quan trọng vào ngân sách và tái đầu tư cho công tác bảo tồn.

Công tác bảo tồn, trùng tu di tích tiếp tục là điểm sáng với nhiều dự án hợp tác quốc tế quan trọng. Trong năm, Mỹ Sơn triển khai trùng tu các nhóm tháp E, F với chuyên gia Ấn Độ; khai quật khảo cổ nhóm tháp L cùng chuyên gia Ý; hợp tác Nhật Bản khảo sát địa chất; ứng dụng công nghệ Lidar với Ba Lan trong nghiên cứu địa tầng. Đồng thời, việc số hóa hiện vật, số hóa 3D đền tháp và ứng dụng AI trong bảo vệ bảo vật quốc gia được đẩy mạnh.

Ở lĩnh vực bảo vệ rừng, đơn vị quản lý hiệu quả hơn 1.158 ha rừng đặc dụng, áp dụng phần mềm SMART, đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học và tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, góp phần giữ gìn cảnh quan sinh thái khu di tích.

Chương trình nghệ thuật "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" (Ảnh: Kim Liên)

Hoạt động phát huy giá trị di sản gắn với du lịch có nhiều đổi mới. Các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa Chăm, thuyết minh đa ngôn ngữ, tham quan thực tế ảo, bán vé trực tuyến tiếp tục thu hút du khách, góp phần xây dựng Mỹ Sơn trở thành điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn.

Công tác quảng bá, xúc tiến được tăng cường trên các nền tảng số, kết nối doanh nghiệp lữ hành và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân du khách.

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đảng bộ Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn giữ vững ổn định chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.