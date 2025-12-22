Những khu chợ Giáng sinh tuyệt vời nhất trong năm 2025

Phiên chợ Giáng sinh có nguồn gốc từ Vienna vào năm 1298. Truyền thống này đã lan rộng khắp thế giới qua nhiều thế kỷ, trở thành trải nghiệm độc đáo được nhều người chờ đón.

Từ Đức và Thụy Sĩ đến Singapore và New York, những phiên chợ nhộn nhịp, sôi động, trang hoàng hấp dẫn không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

Dưới đây là một số chợ Giáng sinh hàng đầu diễn ra trên khắp thế giới trong năm 2025:

Chợ Giáng sinh Wiener Christkindlmarkt, Áo

Với đoàn tàu tuần lộc, vòng đu quay khổng lồ và vòng hoa Mùa Vọng lớn rực rỡ, khung cảnh lễ hội tại Vienna mang đến một bầu không khí Giáng sinh đậm chất truyền thống.

Thủ đô nước Áo có khoảng 20 chợ Giáng sinh nhưng Wiener Christkindlmarkt (hay còn gọi là chợ Rathausplatz) là một trong những khu chợ lâu đời và nổi tiếng nhất. Dịp này còn được gọi là "Giấc mơ Giáng sinh Vienna", diễn ra trước tòa thị chính thành phố và có khu trượt băng dành cho trẻ em rộng 110 m2.

Một điểm nhấn đặc biệt là “Cây Trái tim” - cây phong khổng lồ được trang trí bằng hàng trăm trái tim lấp lánh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng như xúc xích Áo, bánh quy gừng hay nhâm nhi ly rượu đấm Giáng sinh ấm áp được làm thủ công.

Chợ Wiener Christkindlmarkt mở cửa từ ngày 14/11 đến ngày 26/12, còn khu trượt băng “Ice Dream” sẽ hoạt động kéo dài đến ngày 6/1/2026.

Chợ Giáng sinh Basel gồm nhiều gian hàng được trang trí bán gia vị, đồ trang trí và nến Giáng sinh. Ảnh: Alamy

Chợ Giáng sinh Basel, Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là một trong những điểm đến đón Giáng sinh tuyệt vời nhất châu Âu. Các thị trấn đều ngập tràn không khí lễ hội và rực rỡ với những khu chợ mùa đông đầy sắc màu. Trong số đó, chợ Giáng sinh Basel được xem là lớn nhất và đẹp nhất của đất nước này.

Chợ được chia thành hai khu vực chính: Barfüsserplatz và Münsterplatz, với khoảng 150 gian hàng được trang trí lộng lẫy, bày bán đủ loại hàng hóa như gia vị, đồ trang trí, nến và quà lưu niệm thủ công.

Không khí Giáng sinh ở chợ Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: Basel

Đặc biệt, khu rừng cổ tích Giáng sinh tại Münsterplatz là điểm dừng chân yêu thích của nhiều gia đình. Tại đây, trẻ em có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như trang trí bánh gừng, làm nến hay xem biểu diễn múa rối.

Du khách cũng có thể leo lên tháp St. Martin để ngắm toàn cảnh khu phố cổ lung linh ánh đèn hoặc thưởng thức ly rượu vang nóng bên kim tự tháp Giáng sinh cao 13 m ở Barfüsserplatz.

Chợ Giáng sinh Basel sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 23/12, mang đến cho du khách một mùa lễ hội ấm áp.

Chợ Giáng sinh Strasbourg, Pháp

Được xem là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất châu Âu, chợ Strasbourg có lịch sử bắt đầu từ năm 1570. Sau hàng trăm nay, chợ Giáng sinh này đã trở thành một trong những sự kiện lễ hội nổi tiếng nhất thế giới.

Trải rộng trên hơn 10 địa điểm khắp thành phố, khu chợ rực rỡ này thắp sáng Strasbourg bằng hàng ngàn ánh đèn lung linh. Hàng trăm gian hàng gỗ bày bán vô số sản phẩm đặc trưng như đồ trang trí, quà tặng thủ công và rượu vang vùng Alsace nổi tiếng.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là Quảng trường Kléber có cây thông Noel khổng lồ - biểu tượng của Giáng sinh Strasbourg. Khi dạo bước qua những con hẻm nhỏ và các quảng trường cổ kính, du khách sẽ bắt gặp vô số cảnh sắc lộng lẫy và đậm chất cổ tích.

Mỗi năm, sự kiện thu hút hơn 2 triệu du khách.

Chợ Giáng sinh Strasbourg mở cửa từ ngày 26/11 đến ngày 24/12.

Chợ Giáng sinh nổi bật tại thủ đô Cộng hòa Séc. Ảnh: Getty

Brussels, Bỉ

Mỗi dịp Giáng sinh, Brussels lại trở nên rực rỡ và sôi động nhờ lễ hội Winter Wonders - chợ truyền thống nhưng cũng là lễ hội mùa đông có quy mô lớn.

Đây là một trong những sự kiện lớn và được yêu thích nhất ở Bỉ, diễn ra trên nhiều địa điểm nổi tiếng như Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte - Catherine và Marché aux Poissons.

Lễ hội mang đến vô số trải nghiệm hấp dẫn như chương trình trình diễn ánh sáng và âm thanh ngoạn mục, sân trượt băng cùng nhiều trò chơi hội chợ vui nhộn.

Khu chợ này có khoảng 200 gian hàng gỗ, phục vụ rượu vang nóng (glühwein), bia Bỉ, bánh quế và nhiều món đặc sản hấp dẫn khác.

Du khách cũng không thể bỏ lỡ cây thông Noel khổng lồ tại Quảng trường Grand Place.

Brussels Winter Wonders sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 5/1.

Chợ Giáng sinh tại Quảng trường Phố Cổ và Quảng trường Wenceslas, Prague, Séc

Vào mùa Giáng sinh, Prague thật sự biến thành một xứ sở thần tiên mùa đông rực rỡ, ấm áp.

Trong số rất nhiều khu chợ rải rác khắp thủ đô, hai khu chợ chính nằm tại Quảng trường Phố Cổ (Old Town Square) và Quảng trường Wenceslas là nổi bật và được yêu thích nhất. May mắn thay, hai địa điểm chỉ cách nhau vài phút đi bộ, giúp du khách dễ dàng ghé thăm cả hai trong cùng một ngày.

Prague thật sự biến thành một xứ sở thần tiên mùa đông rực rỡ, ấm áp. Ảnh: prague

Tại Quảng trường Phố Cổ, du khách có thể thưởng thức các hấp dẫn và không khí lễ hội sôi động giữa khung cảnh kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp.

Còn Quảng trường Wenceslas lại là thiên đường dành cho những ai muốn mua quà lưu niệm thủ công hoặc thưởng thức các món ăn truyền thống Séc như xúc xích klobasa, rượu vang nóng thơm nồng.

Chợ Giáng sinh Prague sẽ mở cửa từ ngày 29/11 đến ngày 6/1/2026.

Fira de Santa Llúcia, Barcelona

Ra đời từ năm 1786, Fira de Santa Llúcia là chợ Giáng sinh lâu đời nhất của Barcelona. Ban đầu, đây chỉ là một sự kiện kéo dài một ngày để kỷ niệm ngày lễ của Thánh Santa Llúcia (13/12). Qua nhiều năm, chợ đã phát triển thành một hội chợ lớn kéo dài ba tuần, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Fira de Santa Llucia đã có từ năm 1786. Ảnh: Jordi Boixareu/Alamy

Chợ được tổ chức ngay bên ngoài Nhà thờ lớn Barcelona, và được chia thành bốn khu vực chính:

Khu Chúa Giáng sinh và Tượng nhỏ (Pesebres i Figures) là nơi bày bán các đồ trang trí và tượng nhỏ để tạo nên khung cảnh máng cỏ Bethlehem truyền thống.

Khu Cây xanh và Cây cối (Verda i Arborets) tràn ngập cây thông thật, cây nhân tạo và các loại cây trang trí mùa lễ hội.

Khu Thủ công mỹ nghệ (Artesania) là không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công, đồ trang sức và quà lưu niệm độc đáo.

Khu Simbombes chuyên về nhạc cụ truyền thống, góp phần tạo nên không khí rộn ràng khắp khu chợ.

Ngoài mua sắm, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động lễ hội như kể chuyện, diễu hành Giáng sinh và đặc biệt là Caga Tió - khúc gỗ Giáng sinh khổng lồ được trang trí vui nhộn, có thể “rơi ra” kẹo và quà tặng khi bị gõ nhẹ bằng gậy, mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ.

Fira de Santa Llúcia 2025 hiện chưa công bố ngày tổ chức chính thức nhưng sự kiện thường diễn ra từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 hàng năm, ngay trước thềm Giáng sinh.

I Mercati di Natale, Piazza Santa Croce, Florence

Giữa lòng Florence cổ kính, chợ Giáng sinh I Mercati di Natale tại Quảng trường Piazza Santa Croce mang đến một bầu không khí ấm áp. Dù có rất nhiều điều thú vị để chiêm ngưỡng nhưng khung cảnh hùng vĩ của Vương cung Thánh đường Phanxicô ở Santa Croce chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua.

Khung cảnh tuyệt vời ở chợ Giáng sinh. Ảnh: About Cities

Chợ còn được biết đến với tên gọi Weihnachtsmarkt, lấy cảm hứng từ các khu chợ Giáng sinh truyền thống của Đức nhưng vẫn mang đậm phong vị Ý nhờ bối cảnh tuyệt đẹp của Florence. Nơi đây sẽ có những món ăn địa phương đặc trưng như panforte – loại bánh ngọt nổi tiếng của vùng Tuscany.

Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức bánh gừng, bánh strudel và bánh quy Heidelberg Lebkuchen - những món ngọt truyền thống không thể thiếu trong mùa Giáng sinh châu Âu.

Nếu tản bộ đến Piazza del Duomo gần đó, du khách sẽ được chiêm ngưỡng máng cỏ Giáng sinh tuyệt đẹp cùng cây thông Noel rực rỡ ánh đèn, được thắp sáng long trọng vào ngày 8/12, nhân dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội.

Lễ hội I Mercati di Natale sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 24/12.

Advent ở Zagreb, Croatia

Không phải ngẫu nhiên mà Zagreb được bình chọn là “Điểm đến chợ Giáng sinh tốt nhất châu Âu” trong ba năm liên tiếp theo bình chọn của European Best Destinations. Vào mùa lễ hội, thủ đô Croatia thực sự biến thành một xứ sở Giáng sinh diệu kỳ.

Advent ở Zagreb với khoảng 25 khu chợ Giáng sinh trải dài khắp thành phố, mỗi nơi đều mang một nét riêng nhưng cùng hòa quyện tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh Giáng sinh sống động, tác phẩm điêu khắc trên băng, buổi biểu diễn ngoài trời, quán bar di động và thậm chí cả xe điện Giáng sinh có ông già Noel cùng các chú lùn thân thiện...

Một điểm đặc biệt của lễ hội là khu vực “Fuliranje” - nghĩa là “vui chơi hết mình”. Tại đây, mọi người cùng nhảy múa, ca hát, thưởng thức đồ ăn đường phố và xem các chương trình biểu diễn trực tiếp giữa không gian rực rỡ ánh đèn và âm nhạc.

Mùa Vọng ở Zagreb 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 7/1.

Mùa Vọng ở Zagreb bao gồm khoảng 25 chợ lễ hội được tổ chức trên khắp thủ đô Croatia. Ảnh: Pixsell/Sipa

Giáng sinh ở Tivoli, Copenhagen, Đan Mạch

Công viên Tivoli Gardens ở Copenhagen - từng được Walt Disney ghé thăm nhiều lần trước khi ông sáng tạo ra Disneyland - là một trong những địa điểm giải trí nổi tiếng và được yêu thích nhất châu Âu. Nơi đây luôn hấp dẫn nhưng vào mùa Giáng sinh, Tivoli Gardens thực sự biến thành một thế giới cổ tích rực rỡ ánh đèn.

Trong mùa lễ hội, hơn 1.000 cây thông Noel được trang trí lộng lẫy khắp khu vườn cùng vô số trò chơi hội chợ, quầy hàng lễ hội và ban nhạc Pixie truyền thống mang đến bầu không khí rộn ràng. Du khách còn được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng kỳ diệu với những hiệu ứng “pháo hoa ánh sáng” ngoạn mục tô điểm cho bầu trời đêm mùa đông.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là lễ rước Thánh Lucia vào ngày 13/12. Hơn 100 bé gái cầm nến diễu hành qua khu vườn, vừa đi vừa hát để tôn vinh Ngày lễ Thánh Lucia - một truyền thống Giáng sinh lâu đời ở Bắc Âu. Ngoài ra, Tivoli còn tổ chức màn bắn pháo hoa hoành tráng vào hai ngày 25 - 26/12 và đêm Giao thừa, khép lại mùa lễ hội trong ánh sáng rực rỡ và niềm vui bất tận.

Giáng sinh ở Tivoli Gardens sẽ diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 4/1.

Chợ Giáng sinh Tallinn, Estonia

Chợ Giáng sinh Tallinn là một trong những sự kiện mùa lễ hội hiện đại và nổi bật nhất châu Âu, diễn ra hàng năm tại Quảng trường Tòa thị chính Tallinn – trái tim lịch sử của thủ đô Estonia.

Chợ quy tụ nhiều gian hàng bán món ăn truyền thống Estonia, bánh mì thủ công và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, mang đến trải nghiệm mua sắm hấp dẫn.

Chợ Giáng sinh Tallinn

Không chỉ có mua sắm, chợ còn mang đến vô số hoạt động giải trí như vòng xoay ngựa gỗ, hang động mùa đông và ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết chở đầy tuần lộc mang đến niềm vui cho trẻ em lẫn người lớn.

Du khách cũng có thể thưởng thức các màn biểu diễn của dàn hợp xướng và các đoàn múa truyền thống, tạo nên không khí lễ hội sống động khắp quảng trường.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là cây thông Noel - biểu tượng truyền thống của chợ. Cây thông tại Tallinn đã được trưng bày từ năm 1441, biến nơi đây thành một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất thế giới.

Chợ Giáng sinh Tallinn 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 28/12.

Chợ Giáng sinh Skansen, Stockholm

Stockholm có rất nhiều chợ Giáng sinh nhưng Skansen là nơi truyền thống nhất và đậm chất văn hóa Thụy Điển.

Nằm trên đảo Djurgarden trong bảo tàng ngoài trời lâu đời nhất thế giới, chợ Skansen mang đến một trải nghiệm văn hóa độc đáo kết hợp với phép màu Giáng sinh. Các ngôi nhà cổ được trang trí rực rỡ, bàn ăn bên trong nhà trưng bày đều được chuẩn bị sẵn cho bữa tối Giáng sinh truyền thống.

Du khách có thể tham gia trò chơi nhảy múa quanh cây thông tại Quảng trường Bollnäs, điểm trung tâm của Skansen, tạo nên không khí lễ hội vui nhộn và ấm áp.

Chợ Giáng sinh Skansen 2025 mở cửa vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật, từ ngày 28/11 đến ngày 21/12.

Tuomaan Markkinat, Helsinki

Tuomaan Markkinat là một trong những chợ Giáng sinh nổi bật nhất Bắc Âu, được tổ chức tại Quảng trường Senate ở trung tâm Helsinki, gần tượng Hoàng đế Alexander II.

Điểm nhấn của chợ là vòng quay ngựa gỗ cổ điển nhưng du khách còn bị thu hút bởi vô số gian hàng bán món ngon Giáng sinh truyền thống, glögi (rượu vang nóng Phần Lan) và sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo.

Trẻ em có thể tham gia các hoạt động lễ hội như trang trí bánh quy Giáng sinh. Khu ẩm thực tại Tuomaan Markkinat cũng đặc biệt ấn tượng với nhiều nhà hàng cao cấp phục vụ các món ăn đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại.

Tuomaan Markkinat 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 22/12.

Công viên giải trí và khu vườn thú vị của Đan Mạch vào dịp Giáng sinh. Ritzau Scanpix/Sipa

Chợ Giáng sinh tại Nhà thờ St. Stephen và Quảng trường Vörösmarty, Budapest, Hungary

Budapest có hai chợ Giáng sinh lớn và nổi bật là Advent Bazilika trước Nhà thờ St. Stephen và chợ Giáng sinh tại Quảng trường Vörösmarty.

Advent Bazilika diễn ra ngay trước Vương cung thánh đường St. Stephen. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình diễn ánh sáng 3D trên mặt tiền nhà thờ. Chợ có khoảng 150 gian hàng bán đồ ngọt, rượu vang nóng và đồ thủ công mỹ nghệ, mang đến không khí lễ hội ấm áp và đầy màu sắc.

Trong khi đó, chợ tại Quảng trường Vörösmarty nằm ở trung tâm thành phố và thu hút hơn 800.000 du khách mỗi năm. Điểm nhấn của chợ là cuốn lịch Mùa Vọng khổng lồ, trưng bày những sản phẩm mới mỗi ngày từ ngày 1 đến 23/12. Ngoài ra, du khách không thể bỏ qua các món ăn Hungary đặc sắc như bánh langos và bánh ống khói tại các gian hàng.

Advent Bazilika diễn ra từ 14/11 đến 1/1.

Chợ Quảng trường Vörösmarty mở cửa từ 14/11 đến 31/12.

Christkindlesmarkt và Gendarmenmarkt, Đức

Đức nổi tiếng với các chợ Giáng sinh ngoài trời lâu đời và thu hút đông đảo du khách. Thủ đô Berlin có khoảng 80 chợ mùa đông nhưng Gendarmenmarkt nổi tiếng và ấn tượng nhất.

Gendarmenmarkt nằm giữa Französischer Dom và Deutscher Dom, tạo nên một mê cung các túp lều gỗ bày bán xúc xích bratwurst, rượu vang nóng và bánh mì gừng cùng nhiều món quà Giáng sinh độc đáo. Du khách còn được thưởng thức các buổi hòa nhạc hàng đêm, với âm nhạc và tiết mục khiêu vũ mang đến không khí lễ hội sôi động.

Gendarmenmarkt 2025 mở cửa từ 24/11 đến 31/12.

Tại Nuremberg, chợ Christkindlesmarkt đã xuất hiện từ thế kỷ 16 và là một trong những chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất Bavaria. Trong dịp lễ, khoảng 200 gian hàng được dựng lên tại quảng trường chợ trung tâm, thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm. Đây là một trong những điểm nhấn truyền thống và hấp dẫn nhất của Nuremberg.

Christkindlesmarkt 2025 diễn ra từ 28/11 đến 24/12.

Hyde Park Winter Wonderland, London

Hyde Park Winter Wonderland với các gian hàng, khu vui chơi nhộn nhịp. Ảnh: Time Out

Hyde Park Winter Wonderland là một trong những sự kiện mùa đông được mong đợi nhất tại London, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Lễ hội này bắt đầu từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành trải nghiệm không thể bỏ qua vào dịp Giáng sinh.

Sự kiện nổi bật với hơn 200 trò chơi hội chợ, bao gồm vòng đu quay khổng lồ cao 70 m, sân trượt băng ngoài trời và nhiều trạm rượu vang nóng. Du khách còn có thể tham gia hội thảo điêu khắc băng, xem biểu diễn xiếc, nghe nhạc sống tại quầy bar Fire Pit hoặc thưởng thức các món ăn đa dạng tại Street Food Village.

Hyde Park Winter Wonderland 2025 - 2026 dự kiến diễn ra từ 14/11 đến 1/1.

Edinburgh vào dịp Giáng sinh, Scotland

Vào mùa Giáng sinh, trung tâm lịch sử của thủ đô Scotland luôn nhộn nhịp với các chợ và điểm tham quan lễ hội.

Tại East Princes Street Gardens có khu chợ Giáng sinh truyền thống với 70 gian hàng cùng vòng đu quay và trò chơi hội chợ Star Flyer cao 80 m - được biết đến là trò chơi Star Flyer di động lớn nhất thế giới.

Trung tâm lịch sử của thủ đô Scotland nhộn nhịp. Ảnh: Tripadvisor

Du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh Đài tưởng niệm Scott và Lâu đài Edinburgh. Vào ban đêm, đây là nơi tổ chức sự kiện Lâu đài Ánh sáng, kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1.

Ngoài ra, tại Vườn Quảng trường St. Andrew, du khách có thể khám phá mê cung cây thông Noel. Phố George - một trong những khu mua sắm nổi tiếng của thành phố, sẽ được trang trí thành Lâu đài Nữ hoàng băng giá với các tác phẩm điêu khắc băng và tranh khắc trên tường.

Chợ Giáng sinh tại East Princes Street Gardens, chợ lễ hội chính của Edinburgh, sẽ mở cửa từ ngày 15/11 đến 4/1/2026.

Chợ Giáng sinh Krakow, Ba Lan

Trải rộng khắp Rynek Główny, quảng trường trung tâm của Krakow, Chợ Giáng sinh Krakow là một trong những chợ lễ hội lớn nhất châu Âu. Sự kiện này diễn ra từ đầu thế kỷ 14.

Nhà thờ St. Mary với kiến trúc lịch sử cổ kính là phông nền tuyệt đẹp cho sự kiện thường niên này. Hội trường Vải thời Phục hưng cũng góp phần tạo nên không gian lễ hội đặc sắc.

Du khách có thể thưởng thức những món ăn truyền thống của Ba Lan như kiełbasa (xúc xích), mua các món quà thủ công hay đồ ăn vặt, đồng thời thưởng thức nhạc sống từ các ban nhạc dân gian và ca sĩ hát thánh ca.

Một điểm nhấn độc đáo của chợ là cuộc thi làm hang đá (cảnh Chúa giáng sinh nhỏ), với sự tham gia của học sinh và nghệ sĩ địa phương. Các hang đá được trưng bày tại bức tượng nhà thơ Adam Mickiewicz trong quảng trường.

Chợ Giáng sinh Krakow sẽ mở cửa từ ngày 28/11 đến 1/1/2026.

Chợ Giáng sinh Skansen. Ảnh: Getty

Hội chợ Giáng sinh Bratislava, Slovakia

Hội chợ Giáng sinh Bratislava diễn ra tại nhiều địa điểm khắp thủ đô Slovakia, bao gồm Quảng trường Chính và Quảng trường Franciscan, tạo nên một không gian lễ hội kỳ diệu.

Khu chợ có các gian hàng bán từ rượu vang nóng đến các món ăn truyền thống cùng với cây thông Noel khổng lồ và nhiều buổi biểu diễn trực tiếp. Hội chợ này mang đến những trải nghiệm truyền thống đặc sắc nhất của mùa Giáng sinh tại Slovakia.

Du khách có nhiều cách để đến sự kiện chính nhưng xe điện Giáng sinh miễn phí chạy quanh trung tâm thành phố trong suốt lễ hội được xem là cách thú vị nhất để tham quan.

Hội chợ Giáng sinh Bratislava sẽ mở cửa từ ngày 27/11 đến 6/1.

Những món đồ dễ thương tại Hội chợ Giáng sinh Bratislava.

Xứ sở thần tiên Giáng sinh tại Gardens by the Bay, Singapore

Christmas Wonderland tại Singapore đã bước sang năm thứ 12 và ngày càng trở nên phổ biến với du khách.

Sự kiện được tổ chức tại Gardens by the Bay - công viên thiên nhiên nổi tiếng, kéo dài khoảng bốn tuần và bao phủ diện tích hơn 27.000 m2.

Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như hội chợ, tàu Giáng sinh, chương trình biểu diễn ánh sáng - âm thanh, các trò chơi lễ hội và biểu diễn trực tiếp.

Christmas Wonderland tại Gardens by the Bay mở cửa từ ngày 29/11 đến 1/1.

Làng mùa đông của Nhà máy chưng cất, Toronto

Làng mùa đông Distillery còn được gọi là Chợ Giáng sinh Toronto. Đây là một lễ hội ấm cúng, quyến rũ, mô phỏng theo các chợ Giáng sinh truyền thống của châu Âu.

Sự kiện diễn ra tại Khu Distillery lịch sử, với các cabin mua sắm ngoài trời, gian hàng đồ ăn, buổi hát thánh ca mừng Giáng sinh và một ngôi làng đặc biệt lấy cảm hứng từ "Bad Hats' Narnia", dựa trên tác phẩm “The Lion, the Witch and the Wardrobe” của C.S. Lewis.

Du khách có thể tìm thấy thực phẩm thủ công, quà tặng và đồ uống lễ hội tại nhiều gian hàng trải khắp chợ.

Làng mùa đông Distillery 2025 sẽ mở cửa vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật từ 13/11 đến 4/1.

Chợ Giáng sinh tại Nhà thờ St. Stephen có rất nhiều gian hàng bán đồ ngọt, rượu vang và đồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Balazs Mohai/AP

Làng Mùa đông tại Công viên Bryant, New York

Hàng năm, Công viên Bryant ở Manhattan lại biến thành một xứ sở thần tiên Giáng sinh tuyệt đẹp với Làng Mùa đông.

Khu chợ ngoài trời nổi tiếng có hơn 150 gian hàng thiết kế riêng cùng sân trượt băng rộng 1.600 m2, miễn phí nếu du khách mang theo giày trượt riêng. Bên cạnh sân trượt, The Lodge cung cấp quầy bar, khu ẩm thực đa dạng cùng vườn bia ngoài trời và quầy bar cocktail.

Bên ngoài khu chợ, Đài phun nước Josephine Shaw Lowell trở nên đặc biệt khi mùa đông đến, thường xuyên đóng băng và tạo nên cảnh quan đẹp mắt.

Làng Mùa đông Bank of America tại Bryant Park khai trương vào ngày 24/10 và dự kiến hoạt động đến ngày 4/1.

Christkindlmarket Chicago, Mỹ

Ra mắt lần đầu vào năm 1996, Christkindlmarket Chicago lấy cảm hứng từ chợ Giáng sinh lịch sử Christkindelmarkt ở Nuremberg, Đức, mang không khí truyền thống của các chợ Giáng sinh Đức đến Thành phố Gió.

Christkindlmarket Chicago lấy cảm hứng từ chợ Giáng sinh lịch sử Christkindelmarkt ở Nuremberg, Đức. Ảnh: Christkindlmarket

Năm nay, chợ sẽ được tổ chức tại ba địa điểm là Daley Plaza ở trung tâm Chicago, RiverEdge Park ở Aurora gần đó và Gallagher Way tại Wrigleyville.

Du khách sẽ được thưởng thức giải trí trực tiếp và khám phá vô số gian hàng bán từ xúc xích bratwurst, rượu vang nóng đến đồ trang trí thủ công. Vào cửa miễn phí nhưng những người muốn tránh đông tại Daley Plaza có thể mua vé vào cửa nhanh 25 USD vào cuối tuần.

Daley Plaza mở cửa hàng ngày từ 21/11 đến 24/12.

RiverEdge Park diễn ra vào các ngày thứ Năm – Chủ nhật, từ 21/11 đến 24/12.

Wrigleyville – Gallagher Way mở cửa hàng ngày từ 23/11 đến 31/12 (chợ đóng cửa vào 25/12).