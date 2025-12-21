Loại rau dại ít người biết, ngon hơn rau hẹ, bổ hơn bắp cải, dưỡng gan, tốt cho mắt, làm nhân sủi cảo cực thơm

Ăn loại rau này vào mùa đông thì virus sẽ biến mất!! Nó tốt cho mắt, gan và xương: Rau tề thái.

Tề thái và bồ công anh là những loại rau dại theo mùa trong ruộng, là những báu vật dinh dưỡng. Đặc biệt rau tề thái có mùi thơm mát, dùng làm nhân sủi cảo sẽ ngon hơn bắp cải và rau hẹ.

Bạn có thể tìm thấy loại rau này ở khắp mọi nơi trong vùng nông thôn: ven bờ ruộng, trong góc vườn rau, trên những sườn đồi cằn cỗi, và dưới gốc những cây táo.

Người xưa từng khuyên: "Ăn loại rau này vào mùa đông, virus sẽ biến mất." Câu nói đó ám chỉ cây tề thái. Đừng đánh giá thấp loại rau dại này; nó vô cùng bổ dưỡng.

Người ta còn cho rằng: "Rau tề thái chịu sương giá còn ngon hơn cả nhân sâm", nhấn mạnh vào các dưỡng chất cô đặc có được từ cái lạnh.

Loại rau này cực kỳ giàu vitamin A, carotene, chất xơ và các khoáng chất như kali và canxi.

Ăn thường xuyên với lượng vừa phải có thể thanh nhiệt gan, thúc đẩy nhu động ruột và đặc biệt có lợi cho mắt - một loại rau bảo vệ sức khỏe tự nhiên rất đáng trân trọng.

Vào mùa này, bạn có thể ra ruộng để tìm kiếm cây tề thái, mang về nhà rửa rạch, loại bỏ lớp lá héo và cứng, bỏ rễ rồi bảo quản nó để ăn dần trong mùa đông.

Bí quyết để bảo quản loại rau này là chần qua nước sôi. Cho một chút muối vào nước sôi, sau đó chần rau tề thái trong một hoặc hai phút.

Khi rau chuyển sang màu sẫm hơn, nhanh chóng vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Quá trình này giúp giữ được màu xanh tươi, loại bỏ axit oxalic và cải thiện kết cấu của rau.

Sau khi vắt hết nước thừa, chia rau thành từng phần nhỏ, cho vào túi đông lạnh và bảo quản trong tủ đông. Rau sẽ giữ được trong vài tháng.

Món tôi thích nhất là sủi cảo rau tề thái, chúng thơm ngon tuyệt vời!

Món ngon mỗi ngày: Sủi cảo nhân rau tề thái

Nguyên liệu: Rau tề thái, thịt heo xay, nước tương nhạt, nước tương đậm, rượu nấu ăn, dầu ăn, muối

Cách làm:

- Lấy rau tề thái đông lạnh ra. Không cần rã đông. Chỉ cần rửa sạch với nước và để rã đông một chút trước khi cắt. Khi cắt, hương thơm đặc trưng của nó sẽ tỏa ra. Hương thơm tươi mát với chút ngọt ngào. Đây là một hương vị hiếm có trong mùa đông.

- Tốt nhất nên chọn thịt lợn có ít mỡ, vì thịt nạc sẽ quá khô. Gia vị cho vào thịt bao gồm: một lượng nước tương nhạt và một ít nước tương đậm vào nhân để tạo màu, sau đó thêm một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Tiếp theo, khuấy đều theo một chiều, vừa khuấy vừa thêm từng chút nước. Bằng cách này, phần nhân sẽ đặc biệt mềm.

- Trộn rau tề thái đã thái nhỏ với thịt băm đã ướp gia vị, rưới một ít dầu ăn và rắc muối trước khi gói để nhân không bị nhão.

- Việc cán bột và nhồi nhân vào sủi cảo đều cần phải luyện tập mới thành thạo. Nếu bạn dẻo tay, những chiếc sủi cảo sẽ giống như những thỏi vàng.

Để luộc sủi cảo, cần dùng nhiều nước và lửa lớn. Sau khi cho sủi cảo vào nồi, dùng sống thìa nhẹ nhàng ấn chúng vài lần để chúng không bị dính đáy. Khi nước sôi, thêm nước lạnh hai lần. Khi thấy tất cả sủi cảo nổi lên mặt nước, phần bụng trắng phồng lên, là sủi cảo đã chín.

Cầm một cái lên và cắn một miếng, hương thơm độc đáo của rau tề thái lập tức lan tỏa khắp miệng, hòa quyện với mùi thơm của thịt. Món ăn này rất tươi mát và không ngấy, với hương vị đặc biệt đậm đà.

Bạn đã chán ngấy những bữa ăn nặng nề, nhiều thịt trong mùa đông? Một bát sủi cảo nhân rau tề thái sẽ là một sự thay đổi mới mẻ. Hương vị giòn tan của chúng dường như mang đến cái lạnh của mùa đông sớm hơn, và chúng rất dễ bảo quản – bạn có thể làm chúng bất cứ khi nào bạn muốn.

Ngoài làm sủi cảo, rau tề thái cũng có thể được dùng để nấu canh, xào với trứng... tất cả đều ngon tuyệt!

Khi thời tiết trở lạnh, nếu bạn thấy rau tề thái đang mọc lên ở ruộng hay bày bán ngoài chợ, đừng ngần ngại mua thật nhiều và trữ. Hương vị độc đáo của rau tề thái sẽ khó quên ngay từ lần nếm thử đầu tiên.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!