Lễ Giáng sinh 2025 đang đến rất gần, mang theo không khí se lạnh hiếm hoi và sắc màu rực rỡ khắp các con phố TP.HCM. Như thường lệ, dịp Noel không chỉ là thời điểm tôn giáo thiêng liêng mà còn trở thành mùa lễ hội được giới trẻ mong chờ nhất trong năm. Từ các nhà thờ lâu đời, xóm đạo rực sáng, phố đi bộ sôi động đến trung tâm thương mại hiện đại và khu vui chơi giải trí, thành phố mang tên Bác tiếp tục khoác lên mình diện mạo lung linh, náo nhiệt, sẵn sàng cho những cuộc hẹn cuối năm.

Lễ Giáng sinh 2025 đi chơi đâu ở TP.HCM?

Nếu bạn đang ở TP.HCM mà không biết nên đi đâu để tận hưởng không khí Giáng sinh, hãy tham khảo một số gợi ý dưới đây.

Nhà thờ Đức Bà

Nhà thờ Đức Bà luôn được xem là “trái tim” của mùa Noel tại TP.HCM. Mỗi năm, khu vực này đều được trang trí lộng lẫy với ánh đèn, cây thông và các tiểu cảnh Giáng sinh mang đậm màu sắc truyền thống. Dù công trình vẫn trong quá trình trùng tu, không gian xung quanh nhà thờ vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội. Đêm Giáng sinh, khu vực Công xã Paris trở nên đông đúc, nhộn nhịp, trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ.

Không gian lung linh, huyền ảo của Nhà thờ Đức Bà giữa trung tâm TP.HCM, trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: Lương Ý)

Xóm đạo Gò Vấp và Tân Bình

Nhắc đến Giáng sinh tại TP.HCM, không thể bỏ qua các xóm đạo nổi tiếng. Xóm đạo Gò Vấp (khu Phạm Thế Hiển) từ lâu đã được xem là “thiên đường Noel” với những con hẻm nhỏ được trang hoàng công phu, hang đá hoành tráng và ánh đèn phủ kín từ đầu ngõ đến cuối đường. Trong khi đó, xóm đạo Tân Bình cũng là lựa chọn đáng thử với những tuyến đường rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in mỗi dịp cuối năm.

Những nhà thờ khác

Bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, nhiều nhà thờ khác tại TP.HCM cũng trở thành điểm đến quen thuộc dịp Noel. Nhà thờ Tân Định, còn được gọi là “nhà thờ màu hồng”, gây ấn tượng mạnh khi lên đèn vào buổi tối, mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại. Nhà thờ Hạnh Thông Tây mỗi năm đều thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, vui chơi. Trong khi đó, Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế nổi bật với hang đá lớn và không khí ấm cúng, phù hợp cho những ai muốn cảm nhận trọn vẹn tinh thần Giáng sinh.

Lễ Giáng sinh 2025 đi chơi đâu ở TP.HCM? Nhà thờ Tân Định là điểm đến quen thuộc. (Ảnh: Sài Gòn)

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục là tâm điểm vui chơi của giới trẻ TP.HCM mỗi mùa Noel. Dịp Giáng sinh 2025, khu phố này được dự đoán sẽ ngập tràn các mô hình trang trí, ánh sáng nghệ thuật và nhiều hoạt động đường phố hấp dẫn. Không khí náo nhiệt, đông vui cùng hàng loạt góc chụp ảnh đẹp khiến nơi đây trở thành địa điểm không thể thiếu trong hành trình đón Noel của các bạn trẻ.

Trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại lớn như Landmark 81, Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi, Takashimaya luôn đầu tư mạnh vào trang trí Giáng sinh. Cây thông khổng lồ, tiểu cảnh tuyết nhân tạo và các chương trình khuyến mãi cuối năm thu hút đông đảo khách tham quan. Aeon Mall Tân Phú và Aeon Mall Bình Tân lại mang đến không khí Noel sôi động, phù hợp cho cả gia đình với nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực và mua sắm.

Các trung tâm thương mại lớn như Takashimaya, Diamond Plaza... được trang trí rực rỡ dịp Giáng sinh. (Ảnh: Báo Tiền phong)

Quán cà phê trang trí Noel

Bên cạnh các địa điểm chơi Giáng sinh ở TP.HCM đông đúc, nhiều bạn trẻ lựa chọn những quán cà phê trang trí Noel để tận hưởng không khí lễ hội theo cách nhẹ nhàng hơn. Dịp cuối năm, hàng loạt quán cà phê tại TP.HCM đầu tư concept Giáng sinh với cây thông, vòng nguyệt quế và ánh đèn ấm áp, trở thành điểm hẹn lý tưởng để trò chuyện, chụp ảnh và thư giãn.

Saigon Skydeck

Saigon Skydeck tại tòa nhà Bitexco là lựa chọn dành cho những ai muốn trải nghiệm Giáng sinh theo cách khác biệt. Từ độ cao hơn 170m, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh TP.HCM rực sáng về đêm, đặc biệt ấn tượng trong mùa lễ hội khi khắp nơi đều lung linh ánh đèn. Đây cũng là địa điểm chơi Giáng sinh ở TP.HCM được nhiều cặp đôi lựa chọn trong dịp Noel.

Snow Town Sài Gòn

Snow Town Sài Gòn mang đến trải nghiệm hiếm có với không gian tuyết nhân tạo giữa lòng thành phố nhiệt đới. Dịp Giáng sinh, khu vui chơi này thường được trang trí theo chủ đề Noel, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và nhóm bạn trẻ muốn đổi gió, chụp ảnh trong không khí mùa đông đúng nghĩa.

Khu vui chơi Snow Town Sài Gòn phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng từ lâu nổi tiếng với không gian rộng rãi, hiện đại và các sự kiện lễ hội quy mô lớn. Mỗi mùa Giáng sinh, nơi đây thường tổ chức các hoạt động trang trí, biểu diễn và vui chơi ngoài trời, thu hút đông đảo cư dân và du khách đến tham quan, dạo chơi.

Công viên Thỏ Trắng

Công viên Thỏ Trắng là địa điểm chơi Giáng sinh ở TP.HCM phù hợp cho những ai muốn kết hợp vui chơi giải trí trong dịp Noel. Dịp lễ, công viên thường có thêm các chương trình đặc biệt, không gian trang trí Giáng sinh và nhiều trò chơi phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Lưu ý, các địa điểm vui chơi tại TP.HCM thường rất đông vào dịp Giáng sinh, đặc biệt là tối 24/12 và 25/12. Để có trải nghiệm trọn vẹn, người dân và du khách nên cân nhắc đi sớm hoặc lựa chọn các ngày trong tuần, tránh khung giờ cao điểm. Với sự đa dạng về không gian và hoạt động, Giáng sinh 2025 tại TP.HCM hứa hẹn sẽ tiếp tục là mùa lễ hội sôi động, mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho giới trẻ.