Thêm một công thức "bao ngon" từ thịt ba chỉ

Nguyên liệu:

- 500g thịt ba chỉ

- Sốt ướp: hành tỏi băm nhỏ, 3 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh nước lọc, 1 thìa cà phê bột ngũ vị hương.

Cách làm:

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng to bản, ướp cùng nước sốt khoảng 30 phút hoặc lâu hơn càng ngon.

Nướng ở mức nhiệt 180℃ trong khoảng 30 phút.

Tùy loại nồi có thể căn chỉnh nhiệt độ và thời gian cho phù hợp.

Miếng thịt vàng đều 2 mặt, bên trong chín mềm là được.

Thành phẩm thịt thấm đều gia vị, dạy mùi thơm đậm đà, bên ngoài giòn, bên trong vẫn giữ được đồ mềm mọng.

Cuốn cùng rau sống, chấm nước mắm chua ngọt "bao ngon".