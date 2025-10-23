7 ngôi làng đẹp như tranh ở Trung Quốc

Nhắc đến Trung Quốc, những tín đồ mê du lịch đều biết đến đây chính là đất nước có nhiều làng du lịch tốt nhất thế giới. Trong đó, 7 ngôi làng ấn tượng vì kết hợp bảo tồn văn hóa và du lịch bền vững nhận được danh hiệu này phải kể đến những cái tên như Azheke ở tỉnh Vân Nam, Quảng Dương ở tỉnh Phúc Kiến, Shibadong ở tỉnh Hồ Nam, Đào Bình ở tỉnh Tứ Xuyên, Tiểu Cương ở An Huy, Xitou ở tỉnh Chiết Giang và Yandunjiao ở tỉnh Sơn Đông.

Đâu là ngôi làng du lịch tốt nhất Trung Quốc?

Mỗi một ngôi làng đều có tính đặc trưng riêng về mặt địa lý, văn hóa, sự phát triển và có các cộng đồng khác nhau như người Khách Gia, người Miêu, người Hà Nhì. Mỗi cộng đồng đều tạo ra một góc nhìn đặc biệt về bản sắc văn hóa đa dạng của đất nước Vạn Lý Trường Thành.

Được biết, du lịch nông thôn của Trung Quốc đã nổi lên như một động lực kinh tế quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch nước này, nhiều địa danh chào đón 2,25 tỷ lượt du khách trong 3 quý đầu năm 2024, giúp mang lại doanh thu 182,85 tỷ USD - tăng 10% so với năm trước.

1. Làng Azheke, Vân Nam

Một góc nhìn từ trên cao của làng Azheke ở tỉnh Vân Nam.

Nhìn từ trên cao, làng Azheke được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang với cây cối tươi tốt. Ngôi làng có khoảng hơn 60 ngôi nhà hình nấm thấp thoáng được bảo tồn khá tốt ở huyện Nguyên Dương, Vân Nam. Các chuyên gia ví kiến trúc tường gạch, mái nhà của các hộ dân khu vực này là một cụm kiến trúc truyền thống của người dân tộc Hà Nhì.

Ngôi làng Azheke này hơn 160 năm qua là nơi sinh sống của người dân tộc Hà Nhì. Tên của ngôi làng cũng thể hiện sự gần gũi và phù hợp với thảm thực vật nơi đây vì trong tiếng Hà Nhì, Azheke có nghĩa là nơi rừng tre phát triển.

2. Làng Quảng Dương, Phúc Kiến

Làng Quảng Dương ở tỉnh Phúc Kiến.

Với vị trí địa lý đặc biệt, làng Quảng Dương nằm giữa những ngọn núi được bao phủ màu xanh mướt ở huyện Nam Kinh, Chương Châu, Phúc Kiến. Thời gian như dừng lại ở ngôi làng này bởi cuộc sống nơi đây thực sự rất bình yên, chẳng ồn ào và xô bồ.

Dưới chân núi, những cánh đồng xanh mướt trải dài về phía con suối quanh co. Điểm ấn tượng ở làng Quảng Dương chính là sự xuất hiện của 8 cây đa cổ thụ tán cây tự nhiên bao phủ cả một vùng. Được biết, ngôi làng này có lịch sử hơn 700 năm và đã thu hút gần 3 triệu lượt du khách mỗi năm.

3. Làng Shibadong, Hồ Nam

Làng Shibadong ở tỉnh Hồ Nam thu hút khách du lịch vì không khí trong lành.

Làng Shibadong nhiều thập kỷ qua đều thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia và Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Hiện tại, ngôi làng đã trải qua sự thay đổi đáng kể, khác nhiều so với trước kia.

Những năm trước, làng Shibadong từng là một ngôi làng khá biệt lập và nghèo đói. Tuy nhiên hiện nay, ngôi làng đã phát triển thành một cộng đồng hiện đại với các cơ sở hạ tầng cải tiến hơn. Đặc biệt, du lịch ở đây phát triển mạnh, không khí cũng rất trong lành.

4. Làng Đào Bình, Tứ Xuyên

Nghề thêu ở làng Đào Bình rất nổi tiếng.

Nằm trong một thung lũng đẹp như tranh vẽ ở phía đông cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, làng Đào Bình nằm ở khu vực huyện Lệ Tiên, tỉnh Tứ Xuyên. Đây vốn là vùng đất có vẻ đẹp bình dị, bình yên. Là một trong những nhóm dân tộc lâu đời nhất Trung Quốc - người Khương, chính là di sản tuyệt vời mà làng có được, cùng là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Ngoài ra, làng Đào Bình có một quần thể kiến ​​trúc tường đá cổ được bảo tồn tốt nhất với lịch sử 2.000 năm. Hàng rào tường đá là một thực thể hoàn chỉnh được hình thành bởi 98 ngôi nhà đá liên kết với nhau và hai tháp canh 9 tầng.

5. Làng Tiểu Cương, An Huy

Làng Tiểu Cương, tỉnh An Huy.

Nằm ở huyện Phụng Dương, An Huy, miền Đông Trung Quốc, làng Tiểu Cương là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch vì phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đây cũng là ngôi làng phát triển nông nghiệp với nhiều phong tục tập quán dân gian.

Năm 1978, đã có 18 nông dân địa phương quyết định táo bạo và bí mật ký thỏa thuận canh tác riêng lẻ trên những thửa đất tập thể. Đây chính là quyết định đánh dấu cột mốc cho cải cách nông thôn ở Trung Quốc. Du khách hiện có thể đến thăm ngôi nhà tranh nơi khởi nguồn ký kết thỏa thuận cải cách nông thôn này.

Được biết, làng Tiểu Cương được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia. Ngoài ra còn có phòng triển lãm về cải cách nông thôn và các thành tựu của Trung Quốc.

6. Làng Xitou ở tỉnh Chiết Giang

Kiến trúc tre Đường hầm thời gian ở làng Xitou, tỉnh Chiết Giang.

Làng Xitou nằm khuất trong vùng núi Long Tuyền, Chiết Giang. Vùng đất này thấm đẫm truyền thống làm đồ sứ celadon kéo dài hàng ngàn năm. Các gia đình ở đây đã bảo vệ và truyền lại các kỹ thuật thủ công của mình qua nhiều thế hệ, gìn giữ di sản văn hóa tiếp tục định hình nên ngôi làng.

Làng Xitou có lịch sử 1.400 năm tự hào có 7 lò nung cổ vẫn còn hoạt động, minh chứng cho nền văn hóa đồ sứ phong phú của nơi này. Lò lớn nhất là lò nung hình con rắn nằm dọc theo một ngọn núi. Năm 2009, kỹ thuật nung gỗ truyền thống của đồ sứ men ngọc Long Tuyền đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

7. Làng Yandunjiao, Sơn Đông

Thiên nga ở làng Yandunjiao xuất hiện khá nhiều vào mùa đông.

Mùa đông ở làng Yandunjiao thường có hàng ngàn con thiên nga lớn bay tới đây. Dưới mái nhà lợp bằng rong bển, cô chủ nhà trọ Yu Haiyang đã không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh đẹp duyên dáng này vì bận rộn chào đón những vị khách tới thăm.

Cô chủ nhà U40 này mong muốn các du khách có những nghiệm chân thực và nguyên bản với các bữa ăn tự chế biến từ nguyên liệu địa phương. Đây thực sự là một chuyến đi ngắn thoát khỏi cuộc sống bận rộn của thành phố.