Củ cải làm theo cách này vừa để được lâu, vừa chế biến thành nhiều món ngon

Món củ cải này chống ngán rất hiệu quả.

Củ cải trắng thường được khuyên nên ăn nhiều vào mùa đông vì nó có tính mát, vị cay nhẹ, giúp tiêu thực, nhuận phổi, long đờm, giải ngấy và “quét sạch” dầu mỡ trong ruột.

Khi được phơi nắng hoặc hong gió, củ cải mất đi phần nước và ẩm, nhưng giữ lại lượng chất xơ dồi dào và mùi thơm đặc trưng. Lúc này, củ cải rất thích hợp để xào cùng với thịt.

Nguyên liệu:

Củ cải trắng tươi, muối, ớt băm (hoặc ớt tươi).

Cách làm:

Xoa một lớp muối lên bề mặt củ cải, rửa sạch, cắt bỏ phần rễ và vết dập. Nên giữ nguyên vỏ để khi làm củ cải khô sẽ thơm và ngon hơn.

Cắt củ cải thành khúc dài 10 cm, rồi xẻ thành miếng dày khoảng 1 cm. Đừng cắt quá mỏng, khi phơi sẽ chỉ còn mỗi vỏ, không ngon.

Một khúc củ cải thường cắt được 3–4 miếng, xẻ dọc mỗi miếng thành 3 sợi, đầu vẫn dính nhau để dễ phơi.

Cho tất cả củ cải vào thau sạch, rắc gấp đôi lượng muối so với khi nấu ăn. Trộn đều và ướp qua đêm. Sáng hôm sau sẽ thấy rất nhiều nước chảy ra. Đổ nước đi, rồi dùng tay vắt mạnh cho ra hết nước.

Treo từng dải củ cải lên dây thép hoặc móc áo, phơi nắng 2–3 ngày. Phơi đến khi củ cải khô lại là có thể đem cất, để dùng dần.

Cho củ cải khô vào thau lớn. Đổ nước sôi vào, dùng đũa đảo để củ cải mềm ra (không cần ngâm lâu).

Vớt ra, treo lên thành thau hoặc để nơi thông thoáng cho bay hơi nước trên bề mặt. Lúc này củ cải khô ráo bên ngoài nhưng mềm dẻo bên trong.

Cắt củ cải thành khúc vừa ăn, cho vào tô.

Vì củ cải đã muối trước đó nên có vị mặn, chỉ cần thêm ớt băm (hoặc ớt tươi), trộn đều, vậy là ăn được ngay. Bạn cũng có thể nêm nếm tuỳ chỉnh theo khẩu vị của mình.

Dùng kèm cháo trắng, cơm nóng hay bánh bao đều cực hợp.

Mẹo nhỏ để củ cải khô bảo quản lâu

- Nếu dùng ớt tươi, phải rửa sạch và để thật khô nước trước khi cắt.

- Toàn bộ quá trình không được dính dầu, không dính nước.

- Củ cải trộn ớt có thể để được 1 tuần nếu để hộp kín và dùng đũa sạch mỗi lần gắp.