Tăng Thanh Hà mê đặc sản bình dân ba miền

Tuần trước, vợ chồng Tăng Thanh Hà hội ngộ nhóm bạn, trong đó có người anh thân thiết Lương Mạnh Hải, chuyên gia trang điểm Hùng Max. Cả nhóm tụ tập tại một nhà hàng Huế mới mở của người quen tại quận 3, TP HCM. Hà Tăng gọi một mâm đặc sản cố đô gồm cơm hến, bánh bèo và gỏi mít non tôm thịt.

Món khai vị của cả nhóm là bánh bèo chén nổi tiếng của Huế. Những chiếc bánh nhỏ nhắn, trắng mịn được làm từ bột gạo, hấp trong chén sứ nhỏ, ăn kèm với tôm chấy, da heo chiên giòn, hành phi và nước mắm pha ngọt cay. Sự kết hợp giữa vị dẻo dai của bánh, vị ngọt thơm của tôm, vị giòn rụm của da heo và vị đậm đà của nước mắm tạo nên một món ăn độc đáo, khó quên.

Thay vì gọi món gỏi bưởi hay gỏi bắp chuối, gỏi ngó sen quen thuộc, cả nhóm chọn gỏi mít non tôm thịt, đặc sản của vùng Quảng Nam, Đà Nẵng. Gỏi mít non tôm thịt kết hợp giữa vị ngọt bùi của mít non luộc, vị ngọt đậm đà của tôm thịt luộc, cùng với các loại rau thơm như rau răm, húng quế và lạc rang giòn. Nước mắm chua ngọt, cay nhẹ là linh hồn của món ăn, tạo nên hương vị đặc trưng, khó lẫn vào đâu được.

Món chính của bữa tiệc là cơm hến, đặc sản của đất Huế. Món ăn dân dã này xuất phát từ Cồn Hến, một cù lao nằm trên sông Hương thơ mộng, sau đó được chế biến rất cầu kỳ và phức tạp, dành để tiến vua. Món ăn này bao gồm cơm nguội trộn với hến xào, da heo chiên giòn, lạc rang, rau sống và mắm ruốc. Hến ngọt đậm đà, da heo giòn, lạc bùi béo, hòa quyện với mắm ruốc cay nồng. Cơm hến thường được ăn kèm với nước hến luộc nóng hổi.

Ngày 28/3, Tăng Thanh Hà trổ tài chế biến món mì Quảng tại nhà. Đây là đặc sản miền Trung quen thuộc mà bà mẹ ba con từng nhiều lần nấu cho chồng con. Mì Quảng có nhiều loại khác nhau như ếch, thịt heo, sứa, cá lóc, Hà Tăng chọn món mì phổ biến nhất, gồm gà, tôm, sườn heo và trứng cút. Phần topping không thể thiếu bánh tráng giòn và đậu phộng (lạc rang). Vợ doanh nhân Louis Nguyễn tiết lộ, cô không nấu theo một công thức nhất định và nêm nếm tùy theo cảm hứng lúc đó, đôi khi thay đổi nguyên liệu, gia vị để món ăn thêm mới mẻ.

Không chỉ ghiền đồ miền Trung, Tăng Thanh Hà luôn là tín đồ của ẩm thực miền Bắc. Hôm 25/3, cô khoe món chè sắn khoai dẻo do người anh Lương Mạnh Hải giới thiệu. Cô viết: 'Không thể tin được, hôm nay tôi mới được nếm thử món này. Trời ơi nó ngon không lời nào diễn tả được'. Chè sắn là một món truyền thống của Hà Nội, đặc biệt được ưa chuộng vào mùa đông. Món chè này có hương vị ngọt ngào, ấm nóng, rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày se lạnh. Sắn được gọt vỏ, ngâm nước để loại bỏ độc tố, sau đó luộc chín tới. Nước đường được nấu cùng gừng, bột sắn dây được pha loãng, từ từ đổ vào nồi nước đường, khuấy đều để tạo độ sánh. Sắn luộc được cho vào nồi nước đường, đun thêm một lúc cho ngấm gia vị. Khi ăn, chè sắn được múc ra bát, rắc thêm dừa nạo. Hiện nay, nhiều nơi biến tấu thêm chè sắn khoai dẻo.

Dịp Tết vừa qua, ngọc nữ khoe mâm đồ ăn gia đình có món xôi mặn bình dị. Xôi mặn là một món ăn sáng hoặc ăn vặt phổ biến ở miền Nam, bao gồm xôi nếp thơm và các loại topping mặn như: chả lụa, trứng cút, lạp xưởng, thịt kho, gà xé, ruốc (chà bông)... Điểm nhấn của xôi mặn nằm ở sự cân bằng giữa vị dẻo thơm của xôi, vị mặn mà của các loại topping và vị cay nhẹ của tương ớt hoặc nước mắm pha. Tăng Thanh Hà chọn làm hành phi, xúc xích rán, chà bông, mỡ hành ăn cùng xôi dếp dẻo ngọt.