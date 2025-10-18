Vịnh Hạ Long:Vẻ đẹp kỳ vĩ làm say lòng du khách muôn phương

Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận nhằm tại tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây nổi tiếng với tổ hợp của nhiều hòn đảo, núi đá, hang động, hồ nước… đẹp say lòng người. Vì vậy, đến với Hạ Long, du khách không chỉ được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn được tham gia vào nhiều hoạt động thú vị: tắm biển, chèo thuyền kayak, leo núi, lặn biển ngắm san hô…

Vịnh nằm ở phía Đông Bắc, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Vịnh nằm ở bờ tây Vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc, bao gồm vùng biển đảo của thành phố Hạ Long trước đây. Vịnh nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 165km. Đây là một điểm đến dễ dàng tiếp cận và lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày hoặc cuối tuần.

Trong 30 năm qua, vịnh Hạ Long đã được vinh danh với vô số giải thưởng khu vực và thế giới, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong nước và quốc, trở thành thương hiệu cho du lịch Quảng Ninh, xứng đáng là Di sản Thiên nhiên thế giới 3 lần được công nhận.

Vịnh nổi tiếng với gần 2000 hòn đảo lớn nhỏ, đặc biệt là đảo đá vôi, trải dài trên 1.553 km2. Trong đó, vùng lõi Vịnh rộng 335 km2, tập trung dày đặc 775 hòn đảo.

Quá trình hình thành và phát triển hàng chục triệu năm giữa địa chất, địa mạo, khí hậu và môi trường đã tạo nên hệ sinh thái đa dạng tại Vịnh. Giờ đây, Hạ Long Bay dày đặc hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven bờ cùng nhiều tiểu hệ sinh thái khác nhau.

Ngoài ra, Vịnh còn là nơi sinh sống của hàng ngàn loài động, thực vật đa dạng. Điều này góp phần tạo nên giá trị sinh học độc đáo cho vùng di sản thiên nhiên này.

Để chuyến du lịch Hạ Long thêm phần trọn vẹn, bạn nên lựa chọn thời điểm từ tháng 3 – tháng 5 và từ tháng 8 – tháng 10. Đây là hai khoảng thời gian có thời tiết hài hòa trong năm và không phải mùa du lịch cao điểm.

Vịnh Hạ Long không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn có vô số hoạt động hấp dẫn dành cho du khách.

Được mệnh danh là kỳ quan thiên nhiên thế giới, Vịnh sở hữu hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau với hình thù độc đáo. Vì vậy, hãy thử một lần trải nghiệm du thuyền trên biển và ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục với trời trong, biển xanh và những đảo đá sừng sững dưới mặt nước.

Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Vịnh Hạ Long chính là yếu tố hấp dẫn để các nhà làm phim quốc tế lựa chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng cũng như phim tài liệu, chương trình truyền hình thực tế, như các bộ phim: “Đông Dương”; “Kong: The Skull of Island”; “The Creator”.

Có thể nói, với vị thế là Di sản Thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long đã định vị được thương hiệu du lịch, khẳng định là một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới, hàng năm thu hút lượng khách đông đảo đến khám phá.

Để thương hiệu được “trường tồn” cần sự chung tay góp sức của các ngành, các bên liên quan trong công tác bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp”, xúc tiến, quảng bá hình ảnh di sản sâu rộng hơn nữa, xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn liền với giá trị văn hoá di sản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược…