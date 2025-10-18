Cả bản ở Tuyên Quang vỡ òa khi trở thành Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Cả bản vỡ òa hạnh phúc

"Chục năm trước, khi tôi và bà con Lô Lô ở làng bắt đầu làm du lịch, còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, lúc cười lúc khóc. Nhưng tối qua, khi cả làng chính thức nghe tin Lô Lô Chải trở thành Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025, chúng tôi hạnh phúc vỡ òa, phấn khởi vô cùng. Những giọt mồ hôi, nước mắt ngày ấy giờ đã có thành quả", anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) chia sẻ với PV VietNamNet.

Anh Sình Dỉ Gai cũng chính là người tiên phong mở homestay tại Lô Lô Chải từ năm 2011.

"Tới năm 2015, khi homestay của gia đình có kết quả, tôi bắt đầu vận động bà con tham gia làm du lịch. Năm 2017-2018, trong làng có thêm một số homestay và bắt đầu nhiều hơn vào giai đoạn 2022. Tới nay, trong làng có 56/120 hộ làm homestay, số còn lại kinh doanh nhà hàng, cà phê, dịch vụ tắm lá thuốc, chăn nuôi - trồng trọt cung cấp thực phẩm sạch...", anh Gai tự hào cho biết.

Theo trưởng bản, bây giờ rất nhiều hộ tại Lô Lô Chải đã thoát nghèo thành công, vươn lên làm kinh tế giỏi nhờ du lịch, mua ô tô, đầu tư cho con đi học...

Hiện nay, bản Lô Lô Chải có khoảng 40 căn nhà trình tường, hầu hết đều được tận dụng trở thành homestay. Mỗi căn nhà homestay đều được bố trí theo phong cách truyền thống. Các hiện vật cổ của người Lô Lô cũng được trưng bày trong các gian phòng, tạo nên sự gần gũi thân thiện.

Làng Lô Lô Chải trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Thạch Thảo

Dấu ấn của du lịch Tuyên Quang

Ngày 17/10, tại Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025), dành cho Làng Văn hóa Du lịch thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích xuất sắc trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Danh hiệu được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, trở thành chuẩn mực quốc tế cho các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao.

Sau khi đánh giá hơn 270 hồ sơ đăng ký từ 65 quốc gia, UN Tourism đã ghi nhận tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú và nổi bật cùng những cam kết về phát triển du lịch bền vững của Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng xây dựng thương hiệu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú như một điểm đến du lịch cộng đồng phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Đến nay, đã có 5 làng của Việt Nam được UN Tourism công nhận gồm Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị), Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Thạch Thảo

Cộng đồng dân cư được nâng cao năng lực thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng đón tiếp, quản lý dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh du lịch.

"Thành công của Lô Lô Chải không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng địa phương mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang khẳng định.