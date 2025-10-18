Tăng Thanh Hà 'mê quên lối về' mùa hồng chín ở Đà Lạt

Từng du lịch khắp nơi trên thế giới, song Đà Lạt vẫn là một trong điểm đến yêu thích của Tăng Thanh Hà. Cô thường đến đây nghỉ dưỡng với gia đình, tụ tập bạn bè khi có thời gian rảnh rỗi.

Cô ưu ái ví Đà Lạt như quê hương mình vì ghé thăm thường xuyên. Chuyến đi này, bà mẹ ba con đến thành phố ngàn hoa đúng dịp những cây hồng chín rộ, nổi bật bởi màu hồng cam đỏ rực cả góc trời.

Mùa hồng ở Đà Lạt thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 - 10. Thời gian này, tiết trời mát dịu, nắng không còn chói chang, những chùm hồng xum xuê chín rộ xen lẫn trong những tán lá xanh, tạo nên khung cảnh thơ mông, lý tưởng để tham quan và chụp ảnh.

Sang tháng 12, hồng chín đỏ rực trên cây nhưng cũng là lúc lá đã rụng hết, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu nên không gian có phần trầm mặc hơn.

Lần này, Tăng Thanh Hà và nhóm bạn chỉ ở lại Đà Lạt một đêm, song ‘ngọc nữ’ màn ảnh Việt vẫn tranh thủ thưởng thức nhiều món ngon dân dã như bánh căn, mì nui...

Bánh căn Đà Lạt thường được ăn kèm với nước chấm xíu mại, xoài xanh bào sợi, hành tây và dưa leo. Đây là một trong những món ngon mà lần nào lên Đà Lạt Tăng Thanh Hà cũng tranh thủ thưởng thức. Quán 'ruột' của cô là bánh căn bà Lệ nằm trong con hẻm trên đường Yersin.

Tăng Thanh Hà cùng nhóm bạn chọn quán trà có view hồ yên bình, tận hưởng không khí mùa thu ở thành phố ngàn hoa. Set trà được phục vụ kèm các loại mứt, trái cây sấy đặc sản Đà Lạt.

Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn check in quán cà phê Miền Du Mục nằm ở phường 11, nổi bật bởi căn nhà gỗ giữa thảm cỏ xanh mướt và những con đường hoa thơ mộng.