'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

"Và chúng mình mừng Quốc khánh theo cách của những chị em nội trợ hạnh phúc! Chia sẻ với các chị em một vài hình ảnh mà hội mấy chị em yêu bếp - yêu gốm hoa chúng mình cùng chung tay để mừng ngày Lễ lớn của dân tộc! Tự hào lắm là người Việt Nam - độc lập - tự do - hạnh phúc!".

Thông điệp này của chị Ngọc Minh nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Tất cả đều tỏ ra phấn khích với thông điệp thú vị đó, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ tới các chị em nội trợ khéo tay sau khi chứng kiến những thành quả "yêu nước từ căn bếp" của các chị em.

"Đây là một chiếc cờ Tổ quốc được làm từ xôi gấc. Mình dùng một chiếc thố chữ nhật để làm khuôn xôi. Sao vàng là được làm từ đậu, mình cắt một ông sao bằng giấy, rồi đặt lên làm rập cắt đậu" - chị Ngọc Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ cách làm.

Tinh thần dân tộc cũng xuất hiện trên mâm cơm nhà chị Lê Ánh Tuyết (Đà Nẵng). "Nội trợ yêu nước, mỗi ngày vun vén bữa ăn cho gia đình thật xinh, hậu phương vững chắc để tiền tuyến yên tâm xông pha .Đây là xôi gấc và đậu ạ, cách làm cũng tương tự như trên" - chị chia sẻ.

Còn đây là tác phẩm của chị Trang Trần (Hải Phòng). Ảnh này có chân dung Bác Hồ và một thố hạt lựu ấn tượng. Ngôi sao được tạo thành từ quả khế vàng ươm.

"Nội trợ cũng có cách yêu nước của nội trợ chị em", chị Trang đồng quan điểm.

Một "tác phẩm" của chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội). Cờ đỏ được làm từ quả dưa hấu. "Để làm được thế này, chị em cắt dọc quả dưa hấu, rồi lấy phần ruột cắt theo tỉ lệ 2:3 là chuẩn. Sao vàng làm từ lõi quả dứa. Dễ nhất là dùng khuôn nhôm cắt hoa quả hình ngôi sao, cắt cả phần dứa và phần dưa, khớp nhau xinh luôn" - chị Lan chia sẻ cách làm.

"Thạch rau câu dưa hấu, mình lấy bát trái tim làm khuôn. Sao vàng cắt từ quả xoài". Chị Hoài Thương đóng góp một "tác phẩm" khác.

"Trái tim đỏ dưới nắng xinh quá. Triệu trái tim hướng về Tổ quốc yêu thương!". Những tác phẩm được làm từ bàn tay khéo léo với trái tim hướng về Tổ quốc của hội chị em nhận được nhiều tình cảm của người dùng mạng xã hội.