Chị Hằng (41 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ, sáng nay (31/8) cả gia đình chị ra trung tâm Hà Nội chơi, dự tính buổi trưa cả gia đình sẽ ăn trưa tại nhà hàng buffet hải sản - địa điểm vốn đã quen thuộc với cả gia đình chị trong gần 1 năm qua, nhưng sau khi gọi điện đặt chỗ, chị Hằng đã phải tính toán lại.

"Bình thường đi ăn buổi trưa vào các ngày trong tuần, giá chỉ 468.000 đồng/suất, vậy mà bây giờ tăng lên 558.000 đồng/suất trong tất cả các buổi của 4 ngày nghỉ lễ. Tăng thêm 90.000 đồng/suất, gia đình tôi đi 7 người là sẽ tốn thêm khoảng 630.000 đồng", chị Hằng nói.

Nhiều nhà hàng buffet đồng loạt tăng giá dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh chụp màn hình.

Giống với chị Hằng, gia đình anh Quý (33 tuổi, Hà Đông) cũng dự định đi ăn buffet hải sản vào trưa hôm nay (31/8), nhưng sau khi gọi điện hỏi giá, đặt bàn, anh đã thay đổi quyết định.

"Giá tăng thêm 40.000 đồng/suất, ngày lễ không giảm giá mà lại tăng lên thì thực sự thấy mất hứng, mất vui. Tôi đã lựa chọn một nhà hàng khác cho bữa ăn trưa nay cho cả gia đình", anh Quý cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nhiều nhà hàng buffet tại Hà Nội thông báo tăng giá từ 7%-16%, tương đương tăng thêm khoảng 40.000 đồng-90.000 đồng/suất (so sánh giá bữa trưa các ngày thường trong tuần với 4 ngày nghỉ lễ).

Cụ thể: Nhà hàng buffer CVL tăng từ 445.000 đồng/suất lên 535.000 đồng/suất (chưa VAT, tăng 90.000 đồng); Nhà hàng buffet B tăng từ 468.000 đồng/suất lên 558.000 đồng/suất (đã gồm VAT, tăng 90.000 đồng); Nhà hàng CD tăng từ 489.000 đồng/suất lên 569.000 đồng/suất (chưa gồm VAT, tăng 80.000 đồng); Nhà hàng MSS tăng từ 499.000 đồng lên 539.000 đồng/suất (tăng 40.000 đồng).

Nhà hàng buffet là địa điểm được nhiều gia đình, bạn bè lựa chọn để hàn huyên, ăn uống trong những ngày lễ. Ảnh: MXH.

Mức giá nêu trên là áp dụng với người lớn, trẻ em cao dưới 1m sẽ được miễn phí, trẻ em cao dưới 1m30 hoặc dưới 1m40 sẽ có mức giá khác. Một số nhà hàng có tặng bánh sinh nhật cho các khách hàng tổ chức sinh nhật tại nhà hàng trong 4 ngày nghỉ lễ.

Vì sao nhiều nhà hàng buffet tăng giá trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9?

Một nhà hàng buffet tại Hà Nội giải thích, dịp lễ chi phí đầu vào tăng, nhu cầu nhập hải sản, thịt bò, cua ghẹ, tôm sú, cá hồi, hoa quả nhập khẩu… tăng mạnh. Khi nhà cung cấp đẩy giá lên thì nhà hàng cũng phải cộng thêm vào giá bán.

Ngoài ra, chi phí nhân công và vận hành tăng do nhân viên đi làm vào ngày nghỉ lễ thường được trả lương gấp rưỡi, gấp đôi. Một số nơi còn phải thuê thêm nhân sự thời vụ khiến chi phí bị đội lên khá nhiều.

Một nhóm bạn gặp gỡ, ăn uống tại một nhà hàng buffet ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Nhân viên một nhà hàng buffet khác cho rằng, dịp lễ nhiều nhà hàng tăng giá một phần là do họ tận dụng cơ hội "đỉnh điểm" để điều chỉnh giá. Bởi ngày thường nhu cầu thấp thì giá thấp hơn, khi nhu cầu ăn uống tăng lên, nhà hàng tăng giá cũng là điều dễ hiểu.

"Một số nhà hàng buffet thông báo "tăng giá" nhưng thực chất chỉ là áp dụng giá cuối tuần cho các ngày lễ. Chất lượng món ăn và chất lượng phục vụ vẫn luôn được đảm bảo, thực khác có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào nhà hàng", nhân viên một nhà hàng buffet nói.