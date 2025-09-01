Cận cảnh bữa cơm của các chiến sỹ tham gia A80

Sáng 2/9, lễ diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, vào sáng sớm ngày 1/9, các chiến sĩ tham gia chương trình A80 đã có buổi tập luyện cuối cùng tại khu Quân sự Miếu Môn và Khu Đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc).

Bữa ăn với những món ngon hấp dẫn như: cá kho, dạ dày om, thịt nướng, canh khổ qua, rau luộc, củ cải xào,...

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ trong quá trình tập luyện, mức kinh phí cho các bữa ăn được duyệt là 240.000 đồng/ngày/chiến sĩ trong thời gian từ 15/5 - 7/9.

Đặc biệt, trong 3 ngày diễn ra các hoạt động Sơ duyệt, Tổng duyệt và ngày 2/9, mức hỗ trợ sẽ tăng lên 320.000 đồng/ngày. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để cung cấp những suất ăn đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng cho các chiến sĩ.

Các món ăn cũng được bếp phục vụ phù hợp với khẩu vị bộ đội từng vùng, miền

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Bảo đảm, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng TCHC-KT, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Cục Quân nhu đã chỉ đạo quân nhu các bếp A80 xây dựng thực đơn theo tuần, chế biến món ăn phù hợp với bộ đội từng vùng, miền để bộ đội ăn hết tiêu chuẩn theo quy định.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành

Đại tá Thành cho biết thêm, thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn phục vụ A80 được đảm bảo thông qua hợp đồng cung cấp. Trước khi đưa vào chế biến bữa ăn cho các chiến sĩ, các mẫu thực phẩm đều được kiểm tra chất lượng cẩn thận.

Mỗi ngày, các chiến sĩ sẽ được cung cấp 5 bữa ăn, bao gồm: bữa sáng 40.000 đồng, bữa trưa và bữa tối mỗi bữa 85.000 đồng, cùng với 2 bữa phụ mỗi bữa 15.000 đồng.

Các chiến sĩ trong khối Hồng kỳ dùng bữa trưa tại căng tin

Các suất ăn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho các chiến sĩ tham gia tập luyện

Mỗi mâm cơm được chuẩn bị cho 6 người, với giá trị mỗi suất ăn là 85.000 đồng.

Thực đơn cho các chiến sĩ được thay đổi hằng ngày, hằng tuần

Bữa ăn trong ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày 2/9

Hậu cần không chỉ đảm bảo thực đơn đầy đủ theo ngày mà bày biện món ăn rất hấp dẫn

Cá hồng kho tiêu

Dạ dày om xì dầu

Cơm cháy là món được nhiều chiến sỹ yêu thích

Trung úy Quỳnh Trang (khối Quân nhạc) chia sẻ, mặc dù quá trình tập luyện gặp nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ được hưởng chế độ ăn uống đầy đủ và chăm sóc sức khỏe chu đáo. Nhờ đó, mọi người đều rất vui và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.