Cách làm 'bánh mì yêu nước' đơn giản tại nhà

Trong những ngày rộn ràng đất nước trọn niềm vui, nhiều người nội trợ đã rất sáng tạo để mỗi sản phẩm từ bếp đều có thể thay bản thân thể hiện tình yêu với đất nước. Chiếc bánh mì mang tạo hình cờ đỏ sao vàng mà chị Xuân Kiều chia sẻ nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng chị em yêu bếp.

Dưới đây là cách làm mà theo chị Xuân Kiều: "đơn giản đến mức ai cũng làm được!".

Nguyên liệu gồm có: Bột mì 280g( bột làm bánh mì); Sữa chua 30g( không đường); Nước carot 140ml. Bột màu đỏ 2muỗng nhỏ; Men nở 3g; Muối 1 thìa; Đường 1 thìa; Dầu ăn 1 thìa ; Bột làm ngôi sao; Bột mì 2 thìa; Một ít nước carot; Dầu ăn 1/2 thìa; Một ít bột màu vàng.

Carot gọt vỏ cắt nhỏ cho vào máy xay nhuyễn vắt lấy 140ml nước. Cho bột mì, sữa chua, men nở, muối, đường, nước carot, màu đỏ, dầu ăn vào thau trộn đều. Cho bột ra bàn sạch, nhồi tay khoảng 5 phút cho mịn. Trộn đều cho bột thành 1 khối màu vàng đều, vo tròn rồi đậy giấy kính để bột không bị khô.

Cho bột ra bàn sạch, nhồi tay khoảng 5 phút cho mịn. Vo tròn rồi cho vào thau bọc túi kính để ủ bột 40phút cho bột nở gấp đôi.

Lấy viên bột đã vo tròn theo thứ tự trước đến sau. Cán bột dài ra trên nhỏ dưới to, quấn từ trên đầu nhỏ xuống đầu to, bấm mép cho liền. Dùng hai tay để hình chữ V lăn bánh từ trên xuống. Tạo thành hình bánh mì.

Xếp bánh lên khay nướng. Để ủ thêm 30~40phút cho bánh nở to.

Chú ý không để bánh nở to quá khi cắt( rạch) bánh tạo “cánh”, bánh sẽ xẹp ngay và không nở phồng lên nữa. Làm chay cứng bánh.

Bánh đã nở to. Dùng dao thật bén để nghiêng 30 độ rạch dứt khoát 2 lần. Xịt nước lên bánh rồi đem đi nướng ngay. Nướng lần 1: 210°c 15 phút.

Bây giờ là công đoạn tạo hình ngôi sao: Trộn đều cho bột thành 1 khối màu vàng đều.

Vo tròn rồi đậy rap kính (một loại giấy kính dùng trong nấu ăn) để bột không bị khô.

Bột bánh đã nở gấp đôi, lấy ra chia thành 4 phần bằng nhau.

Sau đó, tạo thành hình ngôi sao.

Lấy bánh ra, đặt hình bột ngôi sao vàng lên giữa bánh.

Rồi cho vào nướng tiếp lần nữa cho sao vàng chín. Nướng lần 2: 190° 15phút

Thành quả bánh mì vỏ giòn, đều, đẹp, mùi thơm dễ chịu.

Những chiếc bánh mì ý nghĩa, chào mừng dịp Quốc Khánh 2/9.