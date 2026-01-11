Sản vật 'trời ban' ở miền Tây có tên gọi lạ, nấu cháo hay canh đều ngọt thơm

Chang chang là loại nhuyễn thể hai mảnh có vẻ ngoài khá giống với ngao, sò… nhưng kích thước nhỏ hơn. Vỏ của chúng không quá dày, bên trên có nhiều đường vân đủ màu sắc, trông rất đẹp mắt.

Ở Việt Nam, chang chang được phân bổ chủ yếu ở khu vực miền Tây (các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp…).

Ngoài ra, chúng cũng xuất hiện nhiều tại các vùng biển như Rạng, Mũi Né, Phú Hài, Tiến Thành, Hòa Thắng... thuộc xã Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tùy đặc trưng vùng biển ở mỗi địa phương mà chang chang lại có những màu sắc khác nhau như trắng, xám, xanh ngọc, vàng, nâu…

Chang chang chỉ có thể khai thác tự nhiên nên được ví như sản vật "trời ban" ở miền Tây. Chúng thường sống vùi dưới bãi cát gần bờ biển

Anh Văn Thịnh – ngư dân ở xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, chang chang cùng họ với các loài nghêu, sò, ốc, hến.

Sản vật này có quanh năm nhưng nhiều nhất là sau tết Âm lịch, rồi rộ lên từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Hai âm lịch.

Thời điểm khai thác chang chang thích hợp nhất là vào buổi sáng sớm hoặc lúc xế chiều, khi nước biển rút cạn. Lúc ấy, người dân địa phương sẽ mang lồng cào ra bờ biển để tìm kiếm và thu hoạch chang chang.

Chang chang được nhận xét là có phần thịt ngọt thơm, dai ngon hơn ngao

“Trung bình, chang chang được bán với giá dao động 20.000 – 30.000 đồng/kg (tùy nơi, tùy thời điểm).

Dù có giá khá rẻ nhưng chang chang vẫn được ưa chuộng vì vị ngọt thơm, dai ngon hơn ngao, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn”, anh Thịnh nói.

Chang chang có sẵn vị mặn mòi của biển và vị ngọt tự nhiên nên khi chế biến không cần nêm nếm nhiều gia vị

Tương tự như ngao, chang chang cũng được tận dụng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn quen thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn như nấu cháo, nấu canh, xào sả ớt, làm canh chua hay trộn gỏi, hấp kiểu Thái…

Mỗi món lại có một hương vị riêng. Trong đó, món canh chang chang được ưa chuộng hơn, thích hợp thưởng thức vào buổi trưa, giúp giải nhiệt cơ thể.

Món chang chang hấp kiểu Thái và chang chang xào

Chang chang sau khi bắt về, người dân chỉ cần rửa qua rồi ngâm với nước sạch hoặc nước gạo cho chúng nhả hết cát, chất bẩn ra ngoài. Sau đó, chang chang được hấp hoặc luộc sơ để tách vỏ, gỡ lấy thịt hoặc để nguyên con rồi chế biến món ăn tùy ý.

“Chang chang có vị ngọt thanh tự nhiên nên ngon nhất vẫn là nấu canh hoặc cháo. Khi thưởng thức những món đó, bạn sẽ cảm nhận rõ được mùi vị nguyên bản của sản vật này”, anh Thịnh chia sẻ.