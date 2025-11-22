Cách nấu nước dùng "thần thánh" ngọt tự nhiên, làm món gì cũng ngon

Nguyên liệu:

- Xương ống heo: 600–700g, rửa sạch, chần với nước sôi cho ra hết bọt bẩn, sau đó rửa xương lại với nước sạch.

- Cà rốt: 1 củ, gọt vỏ, cắt khúc

- Củ cải trắng: 1 củ, cắt khúc

- Rễ rau mùi rửa sạch

- Gừng: 1 củ nhỏ, nướng thơm, đập dập

- Mực khô: 1-2 con nhỏ, nướng cho dậy mùi

- Tôm khô: 1 nắm nhỏ (khoảng 10g), rửa sạch, nướng cho dậy mùi

- Hành tây, hành tím nướng thơm

- Nước lọc

- Muối, đường phèn.

Cách nấu:

Nướng sơ gừng, hành tây, hành tím, tôm khô, mực khô giúp nước dậy hương tự nhiên, thơm sâu, ngọt đậm đà.

Cho xương xuống đáy nồi, xếp củ cải, cà rốt, gừng, rễ rau mùi, mực khô, tôm khô, hành tây, hành tím lên trên.

Nêm chút muối và đường phèn rồi cho nước gần đầy nồi. Chọn mức nhiệt thấp nhất của nồi hầm và nấu trong 7–8 tiếng (hoặc qua đêm). Sau 8 tiếng, vớt bỏ các loại nguyên liệu chỉ giữ phần nước dùng. Có thể chia nước dùng ra hộp thủy tinh, bảo quản tủ mát 3–4 ngày, hoặc trữ đông cho cả tuần.

Bí quyết cho nồi nước dùng ngọt thanh hoàn toàn tự nhiên:

• Nồi giữ nhiệt ổn định, nên nước trong vắt, vị ngọt tự nhiên, không bị đục hay lấn át mùi.

• Không khuấy, không mở nắp trong quá trình nấu để nước trong và giữ nguyên vị.

Với nồi nước dùng thơm ngon có thể chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn:

Bún sườn mọc.

Nấu cháo.

Bánh canh tôm thịt

Bún nước tôm thịt viên.