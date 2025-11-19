Những bữa cơm nhà cực khéo của mẹ đảm người Việt trên đất Đức

Chị Duyên Lê hiện tại đang sinh sống tại Đức, nhưng chị vẫn giữ thói quen nấu nướng, ăn uống như khi còn ở Việt Nam. Các thành viên trong gia đình đều bận rộn với công việc và học tập nên cả nhà chỉ cùng nhau ăn bữa tối ở nhà. Vì vậy, chị Duyên luôn dành thời gian và tâm huyết vào bếp nấu những bữa cơm nóng hổi, hấp dẫn để mọi người được quây quần bên nhau.

Có những bữa cơm giản dị, nguyên liệu dễ kiếm ở Việt Nam nhưng là cả "kho báu" với chị Duyên. Tại Đức, muốn mua được con cá trăm tươi, mẻ tôm trứng hay mớ rau rau thơm đúng vị,... nhiều khi chị Duyên phải đi cách mấy trăm km mới mua được. Có lẽ vì thế, bữa cơm càng thêm ngon, hương vị quê nhà khiến chồng con chị Duyên vô cùng yêu thích.

Cùng ngắm nhìn những bữa cơm Việt trên đất Đức của gia đình chị Duyên Lê:

Cá trắm rán - Súp lơ luộc - Xoài, kiwi, mâm xôi

Chả nem rán ăn với bún - Dâu tây

Chả trứng thịt xay - Nem chua - Súp lơ xanh luộc - Dưa hấu

Chả mực Hạ Long - Thịt bò xào măng tây - Xoài xanh giòn chấm muối ớt

Thịt ba chỉ nướng chấm sốt thái chua ngọt - Salad - Canh rau cải

Gà ủ muối - Chả mực - Canh cá dưa chua - Măng tây luộc - Cheyry, dâu tây

Cá hấp sả cuốn rau thơm

Món cuốn

Sườn sốt cà chua - Thịt luộc - Canh sườn khoai tây, cà rốt - Salad

Lòng lợn - Canh dưa chua

Chả cốm - Sườn rang - Ức gà xào thập cẩm

Cánh gà chiên nước mắm - Kim chi - Chả nem - Canh cải cúc

Thịt bò xào rau cải bẹ - Chả mực - Kim chi

Bò sốt vang chấm bánh mì

Đùi gà nướng ăn - Salad - Cam

Món cuốn thập cẩm

Lẩu cá tầm

Thịt bò áp chảo - Salad

Cá hồi áp chảo

Cơm cá hồi

Rau muống luộc - Tôm trứng rang