Nhiều người sung sức nhờ bí quyết ăn 5 loại thực phẩm này

1. Khoai tây

Khoai tây rất giàu kali, 100g chứa khoảng 342mg kali. Không chỉ có thể bổ sung kali, khoai tây còn là một lựa chọn tốt để bổ sung chất xơ và vitamin C, nó dễ tiêu hóa hấp thu, ngay cả những người có dạ dày yếu cũng có thể yên tâm ăn.

Nhiều người thường lo ngại ăn nhiều khoai tây dễ tăng cân, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. So với các loại ngũ cốc thường dùng, lượng calo trong khoai tây thấp hơn, vừa giúp no lâu, vừa không sợ thừa năng lượng. Chính vì vậy, khoai tây được xem là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu dùng hợp lý.

Cách chế biến khoai tây cũng rất phong phú:

- Khoai tây xào chua cay, giòn, ngon miệng.

- Khoai tây nghiền, thêm sữa và bơ, vị mềm mịn, béo ngọt.

- Khoai tây nướng, chỉ cần rắc chút muối và tiêu đen là đã đủ hấp dẫn.

Khi cơ thể mệt mỏi, ăn một chút khoai tây không chỉ giúp bổ sung kali mà còn tiếp thêm năng lượng, nhanh chóng lấy lại sức lực.

2. Đậu phộng

Đậu phộng là loại hạt quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Tuy nhỏ bé nhưng giá trị dinh dưỡng lại không hề “nhỏ”. Cách ăn cũng cực kỳ tiện lợi, không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần bốc một nắm là có thể thưởng thức ngay.

Trong 100g đậu phộng có tới 587mg kali, rất thích hợp cho những ai muốn bổ sung khoáng chất mà không mất công chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Ngoài ra, đậu phộng chứa nhiều axit béo không bão hòa, cơ thể dễ hấp thu, không gây gánh nặng cho tiêu hóa. Ăn thường xuyên ở mức hợp lý có lợi cho sức khỏe và xương cốt.

Đậu phộng có thể thưởng thức theo nhiều cách:

- Ăn vặt khi xem tivi hoặc lúc nghỉ giữa giờ làm việc.

- Chế biến thành đậu phộng rang muối giòn thơm.

- Nấu thành cháo đậu phộng ngọt hoặc mặn, đều dễ ăn và bổ dưỡng.

Dù chế biến đơn giản hay cầu kỳ, đậu phộng vẫn là lựa chọn lý tưởng để bổ sung kali, giúp cơ thể xua tan mệt mỏi và nạp lại năng lượng.

3. Đậu phụ

Đậu phụ từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình. Dù xào, hầm, nấu canh hay trộn nguội, món nào cũng dễ ăn và ngon miệng. Trong 100g đậu phụ có tới 1074mg kali, cao hơn nhiều loại rau củ, giúp bổ sung khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Ngoài ra, đậu phụ chứa lượng lớn protein chất lượng cao, với khả năng hấp thu lên đến 95%, vì vậy dân gian thường gọi đây là “thịt thực vật”.

Một số cách chế biến ngon miệng với đậu phụ:

- Đậu phụ Mapo cay nồng, ăn kèm cơm trắng rất đưa cơm.

- Canh đậu phụ cải thảo thanh mát, dễ chịu.

- Đậu phụ trộn với xì dầu và hành lá, đơn giản mà ngon.

Đậu phụ vừa bổ sung kali, vừa cung cấp protein, giúp cơ thể có thêm dinh dưỡng, giảm mệt mỏi và tinh thần sảng khoái hơn.

4. Nấm hương

Trong các loại rau củ, nấm hương nổi bật với hàm lượng kali rất cao, khoảng 1960mg trong 100g. Nấm hương có phần thịt dày, mềm, vị ngọt tự nhiên, thường được dùng để tăng hương vị cho nhiều món ăn.

Bên cạnh kali, nấm hương còn giàu chất xơ cùng các khoáng chất như đồng, selen, kẽm…

Một số cách chế biến nấm hương phổ biến:

- Thêm nấm hương vào canh gà hoặc thịt kho để tăng vị ngọt.

- Làm món nấm hương xào rau xanh, thanh mát, dễ ăn.

- Hầm nấm hương cùng các loại thịt nạc để tăng dinh dưỡng.

Nấm hương không chỉ giúp bổ sung kali mà còn hỗ trợ tăng sức đề kháng, thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

5. Rong biển

Rong biển và các loại tảo biển như tảo bẹ đều chứa nhiều kali. Riêng rong biển khô, mỗi 100g có tới 1640mg kali, vừa giúp bổ sung khoáng chất, vừa hỗ trợ tinh thần tỉnh táo, giảm mệt mỏi. Điểm cộng lớn của rong biển là chế biến cực kỳ nhanh gọn, phù hợp trong những ngày bận rộn hay chán ăn.

Một số cách dùng rong biển:

- Nấu canh rong biển trứng, chỉ vài phút là có món ăn nóng hổi, dễ ăn, giàu dinh dưỡng.

- Xé nhỏ rắc lên cơm hoặc mì, đơn giản mà vẫn bổ sung kali.

- Kết hợp với đậu hũ hoặc hải sản để nấu súp thanh mát.

Rong biển là thực phẩm tiện lợi, vừa dễ chế biến, vừa giúp cơ thể bổ sung kali một cách tự nhiên.