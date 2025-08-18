Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Cần tây giúp thải độc gan, dưỡng gan

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong cần tây chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin K, folate, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể lấy được ở cả khi ăn sống lẫn nấu chín. Ngoài lượng vitamin dồi dào, cần tây có chứa nhiều vitamin K, folate, kali và chất chống oxi hóa.

Đặc biệt, cần tây giúp giảm chất béo tích tụ trong gan, hỗ trợ gan sản sinh enzyme chuyển hóa mỡ và độc tố. Các hoạt chất chống viêm như polyacetylenes và luteolin còn giúp phòng ngừa loãng xương, viêm khớp và các bệnh về gan.

Không chỉ tốt cho gan, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra cần tây có thể góp phần ngăn ngừa tăng huyết áp, giảm cholesterol, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Với 95% là nước, ít calo và giàu chất xơ, loại rau này cũng rất phù hợp với chế độ ăn giảm cân và tốt cho tiêu hóa, trí não. Bởi vậy, cần tây ngày càng được ưa chuộng để chế biến các món ăn ngon.

Lá cần tây là phần giàu dưỡng chất nhưng ‘dễ bị bỏ quên’ vì không ít người hay bỏ đi hoặc chỉ dùng để trang trí. Tuy nhiên, chúng lại rất giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất và chất oxi hóa có lợi cho gan. Một nghiên cứu đăng trên Food Science & Nutrition chỉ ra, trong chế độ ăn bổ sung lá cần tây có thể cải thiện hoạt động của ruột, hỗ trợ gan trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Ở chợ Việt và các siêu thị, rau cần tây được bán nhiều với giá rẻ. Ảnh: Thùy Linh

3 món ngon với cần tây giúp thải độc gan

Gỏi bò cần tây

Món gỏi bắp bò cần tây dễ ăn, thơm ngon giúp đổi vị cho mâm cơm gia đình. Bắp bò giòn dai, thấm vị chua ngọt hòa quyện cùng cần tây giòn mát, hành tây ngọt nhẹ, rau răm thơm nồng. Khi ăn, mọi người rắc thêm chút lạc sẽ tăng thêm vị ngon của món ăn. Món này ăn kèm cùng bánh phồng tôm hoặc cuốn bánh tráng đều ngon.

Salad cần tây

Mọi người chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường, dầu mè. Việc chế biến salad cần cây cũng đơn giản, đem rửa sạch lá cần tây tươi và để ráo, chần qua nước sôi. Sau khi lá chín, bạn vớt ra, rửa bằng nước lạnh rồi để ráo. Cho tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường và dầu mè vào một cái bát nhỏ, trộn đều để làm nước sốt rồi đổ vào lá cần tây, trộn đều là được.

Trứng rán lá cần tây đổi vị

Sự kết hợp giữa lá cần tây và trứng giúp cân bằng dinh dưỡng. Món ăn này có vị tươi, mềm, ăn cùng cơm rất ngon. Đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, trứng, muối, dầu ăn. Cách làm đơn giản: Cần tây cắt khúc nhỏ sau khi đã rửa sạch. Trứng đập vào bát, thêm chút muối, khuấy đều rồi cho lên tráng. Khi trứng ốp la gần chín, rắc lá cần tây lên trên, xào đều là được.

Nước ép lá cần tây thanh lọc gan

Cần tây rửa sạch, xay nhuyễn với nước lọc, có thể thêm một chút chanh hoặc táo để tăng hương vị. Nước ép cần tây là cách giúp cơ thể hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất quan trọng có trong lá cần tây.