7 món ăn đơn giản, ngon miệng, đổi bữa cả tuần không lặp lại

1. Bò xào cần tây

Nguyên liệu: Thăn bò, cần tây, ớt hiểm nhỏ, gừng tỏi.

Cách làm:

- Thịt bò cắt sợi, ướp 1 thìa nước tương, tiêu đen, nước bột năng pha gừng hành, trộn đều nhiều lần, rưới dầu ăn để giữ nước, ướp 20 phút. Cần tây, ớt hiểm, gừng tỏi băm sẵn.

- Đun nóng chảo dầu, cho thịt bò vào đảo nhanh đến khi đổi màu, trút ra.

- Lấy chảo khác đun nóng dầu, cho 1 thìa tương ớt xào thơm, thêm gừng tỏi băm đảo đều, cho cần tây vào xào sơ, thêm thịt bò, 1 thìa nước tương, nửa thìa muối, đảo thêm 1 phút rồi tắt bếp.

2. Đậu phụ sốt chua ngọt

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ, 1 thìa tương cà, 1 thìa nhỏ đường, nước tương, giấm, muối, tiêu trắng, dầu ăn.

Cách làm:

- Cắt đậu thành lát dày 0,5 cm.

- Cho dầu vào chảo, khi nóng cho đậu vào chiên lửa vừa, vàng một mặt thì lật, chiên vàng đều hai mặt, vớt ra để ráo.

- Pha sốt: tương cà + đường + nước tương + giấm + muối + tiêu trắng, khuấy đều.

- Chừa chút dầu trong chảo, đun nóng rồi cho hỗn hợp sốt vào xào thơm, thêm chút nước, đun đến khi sệt lại thì rưới lên đậu.

3. Ngồng tỏi xào thịt xông khói

Nguyên liệu: Thịt xông khói, ngồng tỏi, củ tỏi, ớt đỏ

Cách làm:

- Rửa thịt xông khói, luộc chín, để nguội rồi thái lát mỏng. Ngồng tỏi bỏ phần gốc già, rửa sạch, cắt khúc, có thể ướp chút muối; tỏi thái lát, ớt đỏ cắt sợi.

- Chảo nóng với ít dầu, cho thịt xông khói vào áp chảo nhỏ lửa cho ra mỡ, vớt ra.

- Cho tỏi lát, ớt đỏ vào phi thơm, thêm ngồng tỏi, 1 thìa nước tương, đảo cho ngấm, cuối cùng cho thịt xông khói vào xào đến khi ngồng tỏi chín là được.

4. Đậu phụ kho nấm

Nguyên liệu: Nấm đùi gà, nấm hương, nấm kim châm, đậu phụ, gừng, muối, dầu hào, tiêu trắng, hắc xì dầu, hành lá.

Cách làm:

- Nấm kim châm cắt khúc, gừng, đậu phụ, nấm hương, nấm đùi gà thái lát.

- Chiên đậu phụ vàng 2 mặt, vớt ra.

- Chừa chút dầu, phi thơm gừng, cho 3 loại nấm vào xào mềm, nêm muối, dầu hào, hắc xì dầu, tiêu trắng, thêm nước, hạ lửa liu riu.

- Cho đậu phụ vào, nấu 10 phút cho sệt lại, rắc hành lá.

5. Gà kho

Nguyên liệu: Gà ta, hành tây, ớt xanh, ớt hiểm nhỏ, nước tương, sốt bào ngư – sò điệp, tiêu trắng, tương đậu nành, đường, hành, gừng, tỏi, rượu nấu ăn.

Cách làm:

- Gà chặt miếng, ướp xì dầu, sốt bào ngư, tiêu trắng, tương đậu, chút đường trong 20 phút.

- Hành tây, ớt xanh thái lát, ớt hiểm bỏ hạt.

- Phi thơm hành gừng tỏi, cho hành tây vào xào, thêm gà, rưới rượu nấu ăn dọc thành nồi, đậy nắp kho nhỏ lửa 15–20 phút.

- Thêm ớt xanh, ớt hiểm, rưới thêm rượu nấu ăn dọc nắp nồi, đun thêm 2 phút.

6. Tôm xào trứng

Nguyên liệu: 3 quả trứng, 250g tôm, 1 thìa bột năng, chút nước ấm, muối tiêu, rượu nấu ăn, hành lá.

Cách làm:

- Ướp tôm với muối tiêu, rượu.

- Trứng đánh tan với bột năng và nước ấm, thêm hành lá.

- Xào tôm đến khi đổi màu, để nguội rồi cho vào trứng, chảo nóng cho hỗn hợp vào, đảo nhẹ đến khi trứng vừa chín mềm, nêm nếm cho vừa ăn.

7. Bắp cải xào miến

Nguyên liệu: Bắp cải, thịt ba chỉ, miến, muối, nước tương, tiêu trắng, hành, gừng.

Cách làm:

- Bắp cải rửa sạch, cắt sợi. Thịt ba chỉ, hành, gừng cắt sợi.

- Ngâm miến trong nước lạnh cho mềm, chần qua nước nóng.

- Phi thơm hạt tiêu, cho thịt ba chỉ vào đảo chín, thêm hành gừng, ớt khô nếu thích.

- Cho bắp cải vào xào, thêm rượu, rồi cho miến, nêm muối, nước tương, tiêu trắng, đảo đều, cuối cùng thêm tỏi băm rồi bày ra đĩa.