“Thần dược” cho phái mạnh: Ngon hơn hàu, giàu dinh dưỡng, nên ăn đều đặn

Người xưa có câu "ăn gì bổ nấy", trong cật heo (thận heo) chứa nhiều protein, vitamin nhóm B, các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm… rất có lợi cho đàn ông phục hồi thể lực và dưỡng thận. Điều quan trọng hơn cả là giá thành của cật heo cũng rất phù hợp với túi tiền của nhiều người.

1. Canh cật heo

Món canh này có vị cay nồng của hạt tiêu trắng hòa cùng vị mềm của cật heo, thích hợp uống trong những ngày lạnh, giúp cơ thể ấm áp.

Cách làm:

- Lột bỏ màng trắng ngoài, khứa hình hoa.

- Rửa bằng muối 2 lần, ngâm nước lá tía tô 10 phút khử mùi.

- Rang hạt tiêu trắng, cho vào nước cùng táo tàu nấu 10 phút.

- Cho cật heo ướp và thịt nạc vào, hạ lửa, nấu 8 phút.

- Trước khi tắt bếp, rắc câu kỷ tử.

2. Canh cật heo đậu đen

Đậu đen giúp bổ thận, dưỡng tóc, tăng cường gân cốt.

Cách làm:

- Thái cật thành lát mỏng, ướp muối 5 phút, rửa sạch.

- Chuẩn bị gừng, hành, rượu trắng.

- Chần sơ cật và sườn heo để loại bỏ tiết thừa.

- Rang đậu đen đến khi nứt vỏ để tạo mùi thơm.

- Hầm cật, sườn, đậu đen, đỗ trọng, long nhãn với nước nóng, lửa nhỏ 3 giờ, cuối cùng thêm câu kỷ tử.

3. Canh cật heo long nhãn

Món canh này có tác dụng dưỡng thận rất tốt.

Cách làm:

- Ngâm cật trong nước muối loãng 30 phút.

- Phi gừng với dầu cho thơm, xào nhanh cật.

- Cho long nhãn, táo tàu, câu kỷ tử đảo cùng.

- Thêm nước, đường nâu, đun sôi, vớt bọt, có thể thêm chút rượu gạo để hương vị càng đậm đà.

4. Canh cật heo kiểu Quảng Đông

Đây là món canh mà người Trung Quốc thường ăn để dưỡng thận.

Cách làm:

- Khứa cật hình hoa, ướp với gừng, rượu nấu ăn, bột năng rồi rửa sạch.

- Xào cật với gừng cho thơm.

- Rang đậu đen, ngâm ba kích, đỗ trọng 15 phút.

- Thịt nạc chần sơ.

- Cho tất cả nguyên liệu, câu kỷ tử, muối vào nồi, hầm nhỏ lửa 1,5 giờ rồi nêm nếm cho vừa miệng.

5. Canh cật heo đẳng sâm hoàng kỳ

Món canh thảo dược này rất tốt cho nam giới bổ thận cường dương.

Cách làm:

- Bổ đôi cật, bỏ màng trắng, rửa bằng muối và rượu nấu ăn.

- Chần cật và thịt nạc qua nước sôi.

- Ngâm đẳng sâm, hoàng kỳ, óc chó 15 phút, táo tàu bỏ hạt.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước sôi, hầm 2 giờ.

- Cuối cùng thêm câu kỷ tử, muối, nêm nếm cho vừa miệng.