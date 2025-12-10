5 loại thực phẩm trường thọ người Trung Quốc hay ăn

Khi bước vào giai đoạn trung niên và cao tuổi, các vấn đề sức khỏe dần trở thành một chủ đề quan trọng trong cuộc sống. Thực tế, chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình này.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loại thực phẩm không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn nâng cao chất lượng sống và cải thiện chức năng cơ thể. Dưới đây là một số loại thực phẩm mà những người trường thọ ở Trung Quốc thường xuyên ăn.

1. Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau có màu xanh đậm đặc trưng, giàu dinh dưỡng, chứa nhiều sắt, canxi, kali và các vitamin A, C… Giá trị dinh dưỡng của cải bó xôi từ lâu đã được khoa học công nhận.

Đặc biệt đối với người trung niên và cao tuổi, các chất dinh dưỡng trong cải bó xôi giúp tăng cường thể lực và hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật. Cải bó xôi còn chứa hàm lượng axit folic rất cao, đây là chất quan trọng đối với sức khỏe mạch máu của người lớn tuổi.

Axit folic giúp thúc đẩy quá trình hình thành hồng cầu và ngăn ngừa thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt - một tình trạng thường gặp ở người già do chế độ ăn không đầy đủ.

Quan trọng hơn, cải bó xôi còn giàu chất chống oxy hóa như carotenoid và chlorophyll. Những chất này giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin K trong cải bó xôi giúp ngăn ngừa loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi.

Ngoài ra, canxi và magie trong cải bó xôi còn giúp duy trì mật độ xương, giảm tình trạng mất xương.

2. Thực phẩm từ đậu

Các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành, đậu nành xanh… cũng thuộc nhóm thực phẩm trường thọ. Chúng giàu đạm thực vật, một dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.

Đậu còn chứa nhiều phytoestrogen (estrogen thực vật), rất quan trọng đối với người lớn tuổi. Chất này giúp điều hòa nội tiết tố, hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh và giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng cùng các bệnh liên quan đến nội tiết tố.

Protein trong đậu cũng dễ hấp thụ, giúp tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe cơ bắp. Khi tuổi tác tăng lên, cơ và xương dần suy yếu, trong khi thực phẩm từ đậu ít chất béo nhưng giàu đạm, có thể giúp hạn chế tích tụ mỡ, đồng thời cung cấp đủ protein để duy trì cân nặng và khối lượng cơ.

3. Các loại hạt

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều… không chỉ ngon miệng mà còn chứa nhiều acid béo có lợi, đặc biệt là Omega-3.

Omega-3 nổi tiếng với tác dụng bảo vệ tim, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Với người cao tuổi, bổ sung đủ Omega-3 giúp giảm cholesterol, hạn chế hình thành cục máu đông và duy trì độ đàn hồi của mạch máu.

Ngoài ra, các loại hạt còn giàu chất chống oxy hóa như vitamin E và flavonoid, giúp bảo vệ não khỏi tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Người lớn tuổi ăn hạt thường xuyên thường có trí nhớ tốt hơn, phản ứng linh hoạt hơn. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng, việc bổ sung hạt đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ mắc Alzheimer và các bệnh sa sút trí tuệ khác. Chất béo không bão hòa trong hạt cũng cung cấp năng lượng ổn định và giúp cải thiện sức khỏe làn da.

4. Cá

Cá, đặc biệt là cá biển sâu như cá hồi, cá mòi, cá ngừ… là thực phẩm được khuyến nghị trong chế độ ăn lành mạnh trên toàn thế giới. Chúng giàu Omega-3, có tác dụng giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Omega-3 giúp giảm cholesterol xấu, làm chậm quá trình xơ cứng động mạch, từ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. DHA trong cá cũng rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ, giúp cải thiện chức năng thần kinh và tăng cường trí nhớ.

Ở người lớn tuổi, DHA hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa não, bảo vệ tế bào thần kinh và duy trì khả năng nhận thức.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy việc ăn cá giàu Omega-3 thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác. Vì vậy, bổ sung cá trong chế độ ăn của người cao tuổi rất có lợi cho sức khỏe tim và não.

5. Khoai lang

Khoai lang được coi là một trong những thực phẩm giúp sống lâu. Nó chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và các khoáng chất như kali, canxi, magie…

So với các loại tinh bột khác, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn, giúp giải phóng đường vào máu chậm hơn, hỗ trợ ổn định đường huyết, rất có lợi cho người mắc tiểu đường.

Chất xơ trong khoai lang giúp thúc đẩy sức khỏe đường ruột, ngừa táo bón và giảm mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Đối với người lớn tuổi, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe là điều rất quan trọng, và khoai lang chính là nguồn chất xơ tự nhiên tuyệt vời.

Ngoài ra, khoai lang giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ gốc tự do, làm chậm lão hóa. Nghiên cứu cho thấy bổ sung đủ chất chống oxy hóa có thể giảm nguy cơ ung thư và các bệnh mạn tính khác.