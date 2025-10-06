Mưa bão lười đi chợ, làm món cơm rang "vét tủ lạnh" siêu ngon lạ miệng

Nguyên liệu:

- Cơm nguội

- Cá khô một nắng

- Lạp xưởng

- Trứng gà

- Hành lá

- Gia vị

Cách làm:

Trộn cơm nguội với lòng đỏ trứng cho hạt cơm vàng óng.

Chiên trứng trước, để riêng rồi thái miếng hạt lựu.

Chiên lạp xưởng và cá khô một nắng cho vàng thơm. Cũng thái lạp xưởng hạt lựu, cá xé nhỏ, bỏ xương.

Cho cơm vào rang đến khi hạt săn, tơi đều, rồi trộn cá và lạp xưởng vào. Khi cơm gần chín thì cho trứng đã cắt hạt lựu và hành lá vào đảo đều, tắt bếp.

Vậy là xong món cơm rang cá mặn “vét tủ lạnh” vừa nhanh gọn, vừa ngon miệng cho ngày mưa bão.