Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mưa bão lười đi chợ, làm món cơm rang "vét tủ lạnh" siêu ngon lạ miệng

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Cơm rang cá mặn có vị thơm ngon, đậm đà khiến cả nhà đều thích thú.

Mưa bão lười đi chợ, làm món cơm rang "vét tủ lạnh" siêu ngon lạ miệng - 1

Nguyên liệu:

- Cơm nguội

- Cá khô một nắng

- Lạp xưởng

- Trứng gà

- Hành lá

- Gia vị

Cách làm:

Trộn cơm nguội với lòng đỏ trứng cho hạt cơm vàng óng.

Chiên trứng trước, để riêng rồi thái miếng hạt lựu.

Chiên trứng trước, để riêng rồi thái miếng hạt lựu.

Chiên lạp xưởng và cá khô một nắng cho vàng thơm. Cũng thái lạp xưởng hạt lựu, cá xé nhỏ, bỏ xương.

Cho cơm vào rang đến khi hạt săn, tơi đều, rồi trộn cá và lạp xưởng vào. Khi cơm gần chín thì cho trứng đã cắt hạt lựu và hành lá vào đảo đều, tắt bếp.

Vậy là xong món cơm rang cá mặn “vét tủ lạnh”&nbsp;vừa nhanh gọn, vừa ngon miệng cho ngày mưa bão.

Vậy là xong món cơm rang cá mặn “vét tủ lạnh” vừa nhanh gọn, vừa ngon miệng cho ngày mưa bão.

Khoai lang siêu tốt nhưng trẻ lười ăn, mẹ làm món này cả nhà đều mê
Khoai lang siêu tốt nhưng trẻ lười ăn, mẹ làm món này cả nhà đều mê

Khoai lang kén thơm dẻo, bùi ngậy là món ăn được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Huệ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN