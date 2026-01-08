Giới trẻ nườm nượp check-in đồi chè Cầu Đất

Trong tiết trời se lạnh của cao nguyên, đồi chè Cầu Đất ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không chỉ thu hút du khách mọi lứa tuổi mà đặc biệt trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ mê "sống ảo".

Không gian đồi chè bát ngát với những luống chè xanh mướt trải dài theo triền đồi, nổi bật dưới ánh nắng ban mai và làn sương mỏng.

Đứng giữa đồi chè, nơi đây trở thành phông nền check-in lý tưởng miền cao nguyên.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Đà Lạt vào đầu năm rất đẹp, không khí mát mẻ và bình yên. Vườn chè xanh tươi tạo cảm giác dễ chịu, vừa thoáng đãng vừa rất "ăn ảnh" để chụp hình cùng bạn bè và gia đình".

Các bạn trẻ check in từng góc chè xanh mướt, ánh nắng ban mai và làn sương mờ ảo để có bức ảnh ưng ý. "Mỗi góc ở đây đều như một bức tranh. Chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp để đăng ngay", bạn Quan Minh (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ dạo bộ trên các lối mòn giữa luống chè.

Theo người dân địa phương, dịp đầu năm là thời điểm chè vào mùa xanh tốt nhất, thu hút lượng du khách đến tham quan tăng cao so với ngày thường.