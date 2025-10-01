Khoai lang siêu tốt nhưng trẻ lười ăn, mẹ làm món này cả nhà đều mê

Nguyên liệu:

- Khoai lang

- Nước cốt dừa

- Bột năng

- Đường

- Vừng đen

- Dầu ăn

Cách làm:

Khoai lang rửa thật sạch, cho vào nồi áp suất luộc khoảng 15 phút.

Dùng thìa dằm thật nhuyễn khoai.

Thêm nước cốt dừa, bột năng, đường và vừng đen vào rồi trộn đều.

Vo viên đều nhau.

Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn đều 2 mặt.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị món ăn vặt vừa thơm ngon lại an toàn cho sức khỏe.