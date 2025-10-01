Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Khoai lang siêu tốt nhưng trẻ lười ăn, mẹ làm món này cả nhà đều mê

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Khoai lang kén thơm dẻo, bùi ngậy là món ăn được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Khoai lang siêu tốt nhưng trẻ lười ăn, mẹ làm món này cả nhà đều mê - 1

Nguyên liệu:

- Khoai lang 

- Nước cốt dừa

- Bột năng

- Đường

- Vừng đen

- Dầu ăn

Cách làm:

Khoai lang rửa thật sạch, cho vào nồi áp suất luộc khoảng 15 phút.

Dùng thìa dằm thật nhuyễn khoai.

Thêm nước cốt dừa, bột năng, đường và vừng đen vào rồi trộn đều.

Thêm nước cốt dừa, bột năng, đường và vừng đen vào rồi trộn đều.

Vo viên đều nhau.

Vo viên đều nhau.

Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn đều 2 mặt.

Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn đều 2 mặt.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị món ăn vặt vừa thơm ngon lại an toàn cho sức khỏe.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị món ăn vặt vừa thơm ngon lại an toàn cho sức khỏe.

Tự làm bánh trung thu bằng khoai lang tím, ngon chẳng kém ngoài tiệm
Tự làm bánh trung thu bằng khoai lang tím, ngon chẳng kém ngoài tiệm

Không cần lò nướng, chỉ với khoai lang tím giàu dinh dưỡng cùng một chút bột nếp, bột mì, bạn đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh trung thu xinh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 17:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN