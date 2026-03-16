Một món ăn nhiều người chê nhưng lại có lợi ích khó tin

Nhắc đến thận lợn (cật heo), không ít người lập tức lắc đầu vì ám ảnh mùi tanh hoặc lo ngại cholesterol cao. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng - chuyên gia dinh dưỡng từng chia sẻ trong một buổi tư vấn cộng đồng - nội tạng nói chung và thận lợn nói riêng không phải “thực phẩm xấu”, vấn đề nằm ở cách ăn và liều lượng. Ông cho rằng nếu sử dụng hợp lý, thận lợn vẫn có thể cung cấp nhiều vi chất quan trọng mà các loại thịt thông thường không dồi dào bằng.

Thận lợn từ lâu đã xuất hiện trong ẩm thực Việt với các món như cháo thận, thận xào giá, thận hầm thuốc bắc. Ở nhiều nền ẩm thực châu Á, đây còn được xem là nguyên liệu bổ dưỡng. Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, thận lợn chứa hàm lượng protein chất lượng cao, giàu sắt heme, kẽm, vitamin A và đặc biệt là vitamin nhóm B như B12 – dưỡng chất quan trọng cho quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh.

Cần loại bỏ phần màng trắng bên trong và rửa sạch với muối/rượu để khử mùi hôi và chất thải tồn dư

Một trong những lợi ích nổi bật của thận lợn là hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Sắt heme trong thực phẩm động vật có khả năng hấp thu cao hơn nhiều so với sắt từ thực vật. Với những người thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao, phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt hoặc người đang hồi phục sau phẫu thuật, việc bổ sung lượng nhỏ thận lợn trong khẩu phần có thể giúp cải thiện thể trạng.

Ngoài ra, kẽm trong thận lợn đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và chức năng sinh sản. Thiếu kẽm có thể gây suy giảm miễn dịch, chậm lành vết thương và ảnh hưởng đến vị giác. Bên cạnh đó, vitamin B12 hỗ trợ sản xuất hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh ổn định – điều đặc biệt quan trọng ở người trung niên và cao tuổi, nhóm dễ thiếu hụt vi chất này.

Trong y học cổ truyền, thận lợn được cho là có tính ấm, vị mặn, quy kinh thận, có tác dụng “bổ thận, ích tinh”. Dù những khái niệm này không hoàn toàn tương đồng với y học hiện đại, nhưng trên thực tế, thực phẩm giàu protein, sắt và kẽm như thận lợn có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược, đau lưng mỏi gối do thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị bệnh thận hay các bệnh lý mạn tính.

Bí quyết xử lý cật heo hết mùi hôi

Cật heo có thể chế biến thành nhiều món ngon, nhưng làm sao để sơ chế hết mùi hôi vẫn là câu hỏi đau đầu với nhiều người nội trợ.

Cật heo bổ đôi theo chiều dọc, dùng dao mỏng sắc lọc bỏ hết phần màu trắng ở giữa, sau đó, rắc chút bột mì, rồi lọc tiếp cho tới khi hết. Phần nhầy màu trắng này chính là nguyên nhân gây hôi.

Bóp kỹ cật với nước cốt chanh (hoặc giấm), rượu và gừng đập dập rồi rửa sạch. Đun sôi nồi nước, cho cật vào trụng sơ, vớt ra rửa sạch.

Cắt cật heo thành từng miếng mỏng vừa ăn rồi ướp với chút mắm, muối, hạt tiêu.

Từ cật heo có thể chế biến thành nhiều món ngon như cật xào hành tây, ớt chuông xanh đỏ hoặc hoa thiên lý, đậu cô ve..