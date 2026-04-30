Vịnh Hạ Long nườm nượp người

Từ sáng 30/4, tại khu vực các cảng tàu du lịch tại Hạ Long ghi nhận lượng lớn du khách làm thủ tục xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long.

Du khách﻿ tập trung tại các điểm xuất bến, chuẩn bị cho hải trình tham quan hang động, đảo đá, làng chài cùng nhiều điểm đến nổi tiếng trên vịnh.

Không chỉ khách nội địa đi theo nhóm gia đình, trong ngày 30/4, lượng khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long cũng duy trì ở mức cao.

Trước đó, từ ngày 1-21/4, vịnh Hạ Long đã đón khoảng 201.800 lượt khách, trong đó khoảng 80% là khách quốc tế.

Ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, lưu lượng tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long đã tăng nhiệt rõ rệt. Nhiều du thuyền đạt công suất cao, khách đặt chỗ kín nhiều hải trình﻿.

Dòng khách đến vịnh Hạ Long dịp này không chỉ tập trung vào các tour tham quan ban ngày mà còn mở rộng sang các sản phẩm du thuyền ngủ đêm, du thuyền ăn tối và ngắm vịnh về đêm.

Cùng với các hoạt động trong Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch chào hè 2026, đặc biệt là chương trình “Sóng hội ánh sáng” với gần 80 tàu vỏ thép thắp sáng mặt vịnh, không gian du lịch trên vịnh Hạ Long trở nên sôi động hơn trong những ngày cao điểm.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, lực lượng chức năng tại Quảng Ninh tăng cường kiểm soát an toàn hoạt động tàu du lịch, hướng dẫn du khách làm thủ tục tại cảng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy và phòng ngừa tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm lên, xuống tàu.

Ngành du lịch Quảng Ninh kỳ vọng lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tiếp tục tăng trong kỳ nghỉ lễ năm nay, nhất là khi Hạ Long đang là tâm điểm của chuỗi sự kiện kích cầu du lịch hè 2026.