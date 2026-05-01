Khách đông nghịt ở cửa khẩu Lào Cai chờ du lịch Trung Quốc

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tính đến 12h30 ngày 30/4, hơn 5.000 người đã làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Lượng khách này cao gấp ba lần ngày 29/4, ghi nhận mức kỷ lục về số người xuất cảnh trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.

Trước đó, từ 22h ngày 29/4, nhiều công ty du lịch đã cử nhân viên xếp vali giữ chỗ tại cửa khẩu nhằm hỗ trợ đoàn khách xuất cảnh nhanh trong sáng hôm sau. Tuy nhiên, bà Ngọc Châm, đại diện Top One Travel cho biết cơ quan chức năng đã yêu cầu tất cả rời đi và chỉ bắt đầu xếp hàng từ 7h ngày 30/4.

Biển người xếp hàng ở Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sáng 30/4. Ảnh: NVCC

Trong ngày 30/4, Top One Travel phục vụ khoảng 1.300 khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ, trong đó lượng khách qua cửa khẩu Lào Cai chiếm đa số. Bà Châm cho biết nhờ chủ động chuẩn bị hồ sơ và điều phối đoàn từ sớm nên quy trình xuất nhập cảnh diễn ra ổn định.

So với các kỳ nghỉ trước, công tác điều phối khách tại hai đầu cửa khẩu năm nay được đánh giá tốt hơn. Hầu như các đoàn không gặp sự cố dù lượng khách được nhiều đơn vị lữ hành nhận định là đông nhất từ sau dịch.

Hoàng Anh, du khách Hà Nội cho biết, đoàn làm thủ tục nhập cảnh chỉ sau khoảng một giờ chờ. Thời tiết mát mẻ nên việc xếp hàng không quá mệt mỏi. Tại Trung Quốc, lượng khách ở ga Hà Khẩu chưa đông vào sáng sớm, nhưng hướng dẫn viên cảnh báo sẽ có tình trạng chen chúc khi tới các điểm tham quan chính như Lệ Giang, Côn Minh.

Đoàn khách Việt xếp hàng ở Cửa khẩu Quốc tế Bằng Tường, sáng 30/4. Ảnh: NVCC

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, các đoàn dùng hộ chiếu được ưu tiên nhập cảnh trước những đoàn dùng sổ thông hành.

Thời gian xuất cảnh dao động từ 40 phút tới 2 giờ. Bà Châm cho biết quá trình làm thủ tục tại Lào Cai diễn ra nhanh hơn Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) nhờ số lượng làn nhập cảnh nhiều hơn. Cụ thể, phía Cửa khẩu Quốc tế Hà Khẩu (Trung Quốc) có 16 làn nhập cảnh, trong khi Cửa khẩu Quốc tế Bằng Tường (giáp Hữu Nghị) chỉ có ba làn dành cho khách du lịch.

Theo bà Hoàng Tuyết, đại diện Vân Nam Group Tours, kỳ nghỉ lễ 1/5 cũng là cao điểm du lịch Trung Quốc nên lượng khách nội địa rất lớn. Các đơn vị cung cấp tour đều chủ động đặt dịch vụ trước một tháng để đảm bảo lộ trình không gián đoạn. Tuy nhiên, một số điểm đến tại Côn Minh như nhà ga hay con đường hoa phượng tím được dự báo đông khách, tốn thời gian di chuyển.

Con đường hoa phượng tím ở Côn Minh. Ảnh: Economic Daily

Theo đại diện Vân Nam Group Tours, du lịch Trung Quốc đường bộ vẫn là lựa chọn ưu tiên của khách Việt, đặc biệt trong bối cảnh nhiều chuyến bay charter bị hủy hoặc tạm dừng. Nhờ hạ tầng cửa khẩu được đầu tư giúp việc xuất nhập cảnh thuận lợi và giá tour cạnh tranh nên thị trường giữ mức ổn định.

Năm nay, giá tour đường bộ tăng 10-12% so với ngày thường do chi phí vận chuyển và lưu trú phía Trung Quốc tăng trong dịp lễ. Các chương trình tour có lịch trình từ 3 đến 7 ngày, trong đó tuyến Bình Biên - Mông Tự có giá thấp nhất, khoảng 3,9-5,9 triệu đồng. Tuyến Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila có giá cao nhất, từ 7,5 đến 13 triệu đồng tùy điểm đến và thời gian khởi hành.