Đám cưới hươu cao cổ khuấy động Thảo Cầm Viên dịp 30/4

Từ khoảng 9h30, khu vực chuồng hươu cao cổ đã đông kín người. Nhiều gia đình có mặt từ sớm, chọn vị trí dọc lối đi để chờ đoàn diễu hành.

Đúng 10h, chương trình bắt đầu với phần giới thiệu "cô dâu" Thảo Em (phải), cá thể vừa tròn 3 tuổi, và "chú rể" Phi, hươu cao cổ đực có nguồn gốc ngoại.

Trong tiếng nhạc cưới, đoàn rước tiến ra từ khu vực "nhà cô dâu", mang theo các "lễ vật" gồm lá cây và trái cây, thức ăn quen thuộc của loài hươu cao cổ.

Bên cạnh nhân viên chăm sóc, đoàn còn có sự xuất hiện của cừu, dê, mèo và một số loài chim nhỏ.

Dọc hai bên lối đi, du khách liên tục giơ điện thoại ghi hình. Một số người tranh thủ tiến lại gần để chụp ảnh khi đoàn đi ngang.

Đoàn diễu hành kết thúc tại khu vực "nhà trai", nơi nghi thức thành hôn được tổ chức. Ban tổ chức tái hiện các bước cơ bản của một lễ cưới, từ trao hồi môn tượng trưng đến phần tuyên bố cặp đôi nên duyên.

Đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện mang tính trải nghiệm, không phải hoạt động ghép đôi thực tế. Trong môi trường nuôi dưỡng, việc sinh sản của hươu cao cổ được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các cá thể không cùng huyết thống và phù hợp về điều kiện sinh học.

Hươu cao cổ là loài động vật trên cạn cao nhất hiện nay, có thể cao hơn 5 m. Lưỡi của chúng dài trên 50 cm, có màu tím đen và hồng, giúp linh hoạt trong việc tuốt lá và hạn chế tác động của ánh nắng khi kiếm ăn.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, công tác chăm sóc và ghép đôi được thực hiện theo kế hoạch. Nhân viên thú y theo dõi sức khỏe, tập tính sinh sản để ước lượng thời điểm mang thai, từ đó chuẩn bị điều kiện nuôi dưỡng phù hợp.

Được thành lập từ năm 1864, khu bảo tồn rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật. Những hoạt động như "đám cưới hươu cao cổ" được kỳ vọng góp phần thu hút khách tham quan, đồng thời giúp công chúng tiếp cận gần hơn với thế giới động vật thông qua hình thức trực quan, sinh động.