Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm gần Hà Nội cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Anh Lê Nghĩa, 27 tuổi, travel planner có 4 năm kinh nghiệm thiết kế tour miền núi phía Bắc, cho biết nhóm bạn trẻ hoặc gia đình xuất phát từ Hà Nội có thể cân nhắc hai cung đường Sapa và Hà Giang.

Dưới đây là lịch trình Lê Nghĩa gợi ý:

Trải nghiệm Sapa - Cát Cát - Ô Quy Hồ

Ngày 1: Hà Nội - Sapa - bản Cát Cát

Từ Hà Nội, du khách có thể chọn xe giường nằm hoặc limousine lên Sapa, chi phí mỗi chiều khoảng 250.000-400.000 đồng. Đến thị trấn, các khách sạn 2-3 sao gần trung tâm có giá phổ biến từ 400.000-700.000 đồng/phòng/đêm cho hai người, thuận tiện nghỉ ngơi và di chuyển.

Bản Cát Cát là lựa chọn quen thuộc cho ngày đầu đến với Sapa. Vé tham quan và các chi phí gửi xe, thuê trang phục chụp ảnh thường trong khoảng 150.000-250.000 đồng/người. Dạo bước giữa thung lũng, ngắm nhà gỗ, guồng nước và dòng suối mát, và lưu lại những khung hình đặc trưng của vùng cao.

Đặc sản của Sapa là lẩu cá hồi, cá tầm và đồ nướng, một bữa dao động khoảng 150.000-200.000 đồng/người. Sau đó, bạn có thể dạo nhà thờ đá, chợ đêm, nhâm nhi trà gừng hay cà phê nóng với chi phí thêm 50.000-70.000 đồng/người.

Ngày 2: Fansipan - đèo Ô Quy Hồ

Du khách check-in cùng cột mốc "Nóc nhà Đông Dương". Ảnh:Sun Group

Buổi sáng, nếu chọn chinh phục Fansipan bằng cáp treo, chi phí trọn gói các tuyến tàu và cáp thường rơi vào khoảng 1-1,2 triệu đồng/người. Trường hợp muốn tiết kiệm, bạn có thể dừng ở khu Fansipan Legend, chụp ảnh và uống cà phê ngắm thung lũng Mường Hoa có thể gói gọn trong 100.000-150.000 đồng/người.

Buổi chiều, tiếp tục hành trình đến đèo Ô Quy Hồ. Thuê xe máy tự đi hoặc tham gia tour ghép nhóm là hai lựa chọn phổ biến, chi phí trung bình 200.000-300.000 đồng/người, đã bao gồm phương tiện. Các điểm check-in trên đèo sẽ phát sinh thêm khoản nhỏ cho vé vào cổng và gửi xe.

Tối về lại Sapa, bạn có thể trải nghiệp hoạt động tắm lá thuốc người Dao hoặc massage chân với mức giá phổ biến 150.000-250.000 đồng/người.

Băng giá phủ đỉnh Fansipan

Ngày 3: Sapa - Lào Cai - Hà Nội

Buổi sáng, ăn sáng tại thị trấn với các món quen thuộc như phở, bún, bánh cuốn, chi phí khoảng 40.000-60.000 đồng, sau đó, ghé chợ Sapa mua đặc sản địa phương làm quà, dự trù 200.000-300.000 đồng/người. Nếu còn thời gian, bạn có thể xuống Lào Cai tham quan khu vực cửa khẩu, cột mốc biên giới và cầu đường sắt, chi phí chủ yếu là tiền di chuyển nội tỉnh khoảng 50.000-100.000 đồng/người. Chiều lên xe về lại Hà Nội với chi phí tương tự chiều đi.

Với lịch trình này, nếu chọn lọc một trong vài hoạt động có chi phí cao như cáp treo Fansipan, tổng chi cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm (di chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, mua quà cơ bản) dao động 4-4,8 triệu đồng mỗi người.

Tham quan Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc

Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang - Lùng Tám - Nặm Đăm

Từ Hà Nội, du khách có thể chọn xe giường nằm hoặc limousine đêm lên thành phố Hà Giang, chi phí mỗi chiều khoảng 250.000-350.000 đồng. Đến nơi vào sáng sớm, bạn nên ăn sáng nhẹ trước khi bắt đầu hành trình khám phá các làng bản vùng cao.

Việc thuê xe máy hoặc xe hợp đồng nhỏ để di chuyển vào làng dệt lanh Lùng Tám và làng văn hóa Nặm Đăm khá thuận tiện, chi phí thường trong khoảng 200.000 đồng/người. Nơi đây sẽ mang đến cái nhìn rõ nét nhất về đời sống của người Mông, Dao. Các khoản vé tham quan, gửi xe không lớn, nếu mua thêm khăn, túi thổ cẩm nhỏ làm quà, du khách chỉ cần dự trù thêm một khoản vừa phải.

Buổi tối, nghỉ tại homestay cộng đồng ở Nặm Đăm hoặc khu vực lân cận. Giá lưu trú phổ biến 150.000-250.000 đồng/người/đêm, thường đã bao gồm bữa tối đơn giản với gia đình chủ homestay.

Hẻm Tu Sản dưới chân Mã Pí Lèng, Hà Giang

Ngày 2: Nặm Đăm - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Nho Quế

Buổi sáng, rời homestay, bạn dành khoảng 200.000-300.000 đồng/người cho tiền xe trong ngày để đi Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc theo cung đường Hạnh Phúc. Cột cờ Lũng Cú là điểm dừng chân đầu tiên, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh vùng biên giới phía Bắc. Bữa trưa tại thị trấn Đồng Văn với các quán ăn địa phương có mức giá khoảng 150.000 đồng/người.

Buổi chiều, chinh phục đèo Mã Pì Lèng, du khách thường dừng ở điểm ngắm Panorama mất khoảng 30.000-50.000 đồng/người tiền vé và gửi xe. Sau đó, trải nghiệm ngồi thuyền xuyên qua hẻm Tu Sản ở sông Nho Quế, chi phí cho toàn bộ hoạt động tham quan khu vực này thường trong khoảng150.000-200.000 đồng/người nếu đi ghép.

Tối, bạn có thể chọn nghỉ tại Đồng Văn hoặc Mèo Vạc. Giá phòng đôi/homestay khoảng 200.000-300.000 đồng/người/đêm, bữa tối khoảng 120.000-180.000 đồng/người với các món đặc trưng vùng cao như gà đồi, lợn cắp nách, thắng cố.

Ngày 3: Mèo Vạc - Dinh họ Vương - Hà Giang - Hà Nội

Buổi sáng, nếu trùng ngày chợ phiên, du khách nên dành thời gian dạo chợ, ăn sáng, uống rượu ngô và mua một ít đặc sản như thịt hun khói, mật ong làm quà. Chi phí mua sắm tùy nhu cầu, thường ở mức vừa phải khoảng 200.000 đồng/người.

Trên đường về, dinh thự họ Vương Vua Mèo là điểm dừng chân đáng ghé thăm. Vé tham quan và các chi phí phát sinh chỉ khoảng 100.000 đồng/người. Sau bữa trưa dọc đường, du khách quay lại thành phố Hà Giang, lên xe giường nằm hoặc limousine trở về Hà Nội, chi phí tương đương chiều đi.

Với cách chi tiêu vừa phải cho lưu trú, ăn uống, tham quan và mua sắm, tổng ngân sách chuyến Hà Giang 3 ngày 2 đêm dao động khoảng 4-4,7 triệu đồng/người.

Thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Theo Lê Nghĩa, ngân sách chuyến đi có thể linh hoạt tùy nhu cầu. Nhóm bạn trẻ thích săn mây, chụp ảnh có thể ưu tiên chi cho cáp treo Fansipan, thuyền sông Nho Quế, trong khi gia đình nên dồn ngân sách cho khách sạn, homestay tiện nghi và bữa ăn chất lượng.

Travel planner cũng lưu ý dịp Tết Dương lịch lượng khách tăng cao, vé xe giường nằm, limousine và các phòng có vị trí đẹp tại Sapa, Hà Giang thường hết sớm nên cần đặt trước. Thời tiết vùng núi đầu năm lạnh sâu, nhiều sương mù, đôi khi xuất hiện băng giá, du khách cần chuẩn bị áo ấm nhiều lớp, găng tay, mũ len, áo mưa mỏng và giày chống trượt để di chuyển an toàn trên đường đèo, bậc đá.

Với những người tự lái ôtô hoặc thuê xe máy, Lê Nghĩa khuyến cáo hạn chế chạy ban đêm trên các cung đèo như Ô Quy Hồ, Mã Pì Lèng do tầm nhìn kém, dễ trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mùa cao điểm, giá ăn uống, cà phê, gửi xe có thể tăng nhẹ, vì vậy du khách nên hỏi giá trước, mang theo tiền mặt mệnh giá nhỏ khi vào bản, chợ phiên và dự trù thêm khoảng 10-15% tổng ngân sách cho chi phí phát sinh.