Bí quyết kho cá rục xương, càng ăn càng "nghiện"

Nguyên liệu:

- Cá đối trứng

- Hành tăm (củ nén), rau răm, thì là, nghệ, nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột ngọt, hạt tiêu, mỡ heo, ớt, nước hàng.

Cách làm:

Lấy phần già của rau răm, thì là giã nhuyễn với hành tăm và nghệ. Phần lá non giữ lại, để riêng.

Cá đối trứng mổ sạch, cạo bỏ phần màng đen trong bụng. Ướp 2kg cá với 4 muỗng nước mắm, 2 thìa cà phê hạt nêm, 2 muỗng dầu hào, 2 thìa cà phê hạt tiêu, 2 thìa cà phê bột ngọt.

Xếp toàn bộ phần cuống rau răm, thì là xuống dưới đáy nồi. Nhẹ nhàng xếp từng lớp cá xen kẽ với lá rau răm và thì là. Trên cùng thêm mỡ heo, tóp mỡ, ớt tươi và nước hàng.

Bắc nồi cá kho lên bếp, thêm nước đun sôi ngập mặt cá. Đun ở lửa lớn đến khi nồi cá sôi sùng sục tầm 5 phút thì chỉnh về mức nhiệt thấp nhất và kho liu liu đến khi nước cạn.

Cá kho rục xương, thịt mềm không bị nát, không hề tanh siêu ngon.