Cuối tuần làm lẩu cá mú đãi cả nhà, đảm bảo ai cũng thích mê

Ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà cùng quây quần bên nồi lẩu cá mú thơm nức, nóng hổi, ngon miễn chê.

Nguyên liệu:

- Cá mú: 1 con

- Sả: 6 cây đập dập

- Cà chua: 2 quả cắt múi cau

- Sa tế: 1 hũ

- Bắp ngọt: 1 bắp

- Lá chanh, me chua, gừng, ớt đỏ

- Nấm, rau để nhúng lẩu tuỳ thích.

- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, muối, đường.

Cách nấu:

- Phi thơm hành tím và gừng, tiếp đến cho cà chua, sả, lá chanh vào đảo cho cà chua chín. Cho sa tế, me, ớt vào đảo chung, nêm nếm 1 chút nước mắm, 1 chút đường và hạt nêm rồi cho nước lọc, bắp ngọt vào đun.

- Cá mú mổ rồi rửa sạch, phi lê.

- Nước lẩu sôi thì nêm nếm thêm muối, hạt nêm, hạ lửa nhỏ đun liu riu 1 chút nước cho nước lẩu được đậm đà hơn. Có thể điều chỉnh độ chua, mặn, ngọt tuỳ theo sở thích.

- Bày ra bàn ăn thì cho cá vào nấu chín. Khi ăn nhúng nấm và các loại rau vào là có thể thưởng thức nồi lẩu cá siêu thơm ngon, hấp dẫn.

-19/09/2025 23:52 PM (GMT+7)
