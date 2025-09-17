Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Món ăn dân dã miền Tây vừa thơm ngon lại dễ làm

Dĩa bánh tằm nóng hổi, xíu mại mềm béo, chan nước cốt dừa ngọt nhẹ, thêm chút cay cay mằn mặn của nước mắm là có bữa sáng siêu ngon đủ chất!

Nguyên liệu:

- 300gr thịt nạc vai xay

- 300gr củ đậu 

- 3 quả cà chua

- Nước cốt dừa

- Bánh tằm

- Rau sống: dưa chuột, rau thơm, giá đỗ, cà rốt bào sợi,...

- Hành tím băm, tỏi băm, hạt tiêu, nước mắm, đường, chanh, hạt nêm, dầu hào, tương cà, tương ớt.

Cách làm:

- Làm xíu mại:

+ Củ đậu bào sợi, vắt bỏ bớt nước, trộn cùng với thịt heo xay.

+ Ướp cùng hành tím băm, hạt tiêu, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

+ Viên tròn đều nhau rồi hấp khoảng 15 phút.

- Sốt cà chua:

+ Xay nhuyễn 3 quả cà chua

+ Phi thơm tỏi, cho cà chua vào xào, nêm thêm nước lọc, dầu hào, nước mắm, tương cà, tương ớt cho vừa ăn.

+ Cho viên xíu mại vào rim đến khi nước sốt sệt lại là xong.

Bánh tằm ăn kèm với xíu mại, chan nước cốt dừa thơm béo cực kỳ hấp dẫn.

Pha nước mắm chua ngọt theo tỉ lệ 1 đường : 2 nước mắm : 3 nước. Chan nước mắm chua ngọt ăn cùng bánh tằm, xíu mại và các loại rau sống.

Dĩa bánh tằm nóng hổi, xíu mại mềm béo, chan nước cốt dừa ngọt nhẹ, thêm chút cay cay mằn mặn của nước mắm là có bữa sáng siêu ngon đủ chất!

