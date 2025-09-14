Thịt vịt cứ làm cách này người chán ăn mấy cũng thấy ngon miệng

Nguyên liệu:

- 1kg thịt vịt

- 5 quả sấu tươi

- 2 củ hành khô

- 1 củ tỏi

- 5 nhánh sả

- 1g hạt tiêu xay

- 1 thìa cà phê đường

- 1 thìa canh nước mắm

- ½ thìa canh hạt nêm

- 2 thìa canh dầu hào

- ½ thìa cà phê bột ngọt

- 500ml nước dừa tươi

- Rau mùi tàu và rau ngổ

Cách làm:

- Rửa sạch thịt vịt với nước muối loãng, xát gừng hoặc rượu trắng để khử mùi hôi, rửa lại, để ráo. Chặt miếng vừa ăn.

- Trộn đều thịt vịt với hành, tỏi băm nhỏ, sả, đường, nước mắm, hạt nêm, dầu hào và bột ngọt.

- Làm nóng chút dầu ăn trong nồi, cho hành, tỏi, sả vào phi thơm. Sau đó cho thịt vịt đã ướp vào xào săn lại.

- Cho sấu và nước dừa tươi vào nồi. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, om liu riu khoảng 30–40 phút đến khi thịt mềm và nước hơi sánh.

- Khi thịt chín mềm, có thể dùng thìa dầm nhẹ sấu để tạo vị chua dịu, đậm đà hơn. Đảo đều, nêm nếm lại vừa ăn.

- Tắt bếp khoảng 5 phút, cho mùi tàu và rau ngổ vào.

Vịt om sấu ăn cùng bún hoặc cơm đều rất ngon!