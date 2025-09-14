Thịt vịt cứ làm cách này người chán ăn mấy cũng thấy ngon miệng
Vịt om mềm ngọt, vị sấu chua dịu, thơm lừng các loại gia vị khiến người đang mệt mỏi, chán ăn cũng tìm lại được vị giác.
Nguyên liệu:
- 1kg thịt vịt
- 5 quả sấu tươi
- 2 củ hành khô
- 1 củ tỏi
- 5 nhánh sả
- 1g hạt tiêu xay
- 1 thìa cà phê đường
- 1 thìa canh nước mắm
- ½ thìa canh hạt nêm
- 2 thìa canh dầu hào
- ½ thìa cà phê bột ngọt
- 500ml nước dừa tươi
- Rau mùi tàu và rau ngổ
Cách làm:
- Rửa sạch thịt vịt với nước muối loãng, xát gừng hoặc rượu trắng để khử mùi hôi, rửa lại, để ráo. Chặt miếng vừa ăn.
- Trộn đều thịt vịt với hành, tỏi băm nhỏ, sả, đường, nước mắm, hạt nêm, dầu hào và bột ngọt.
- Làm nóng chút dầu ăn trong nồi, cho hành, tỏi, sả vào phi thơm. Sau đó cho thịt vịt đã ướp vào xào săn lại.
- Cho sấu và nước dừa tươi vào nồi. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, om liu riu khoảng 30–40 phút đến khi thịt mềm và nước hơi sánh.
- Khi thịt chín mềm, có thể dùng thìa dầm nhẹ sấu để tạo vị chua dịu, đậm đà hơn. Đảo đều, nêm nếm lại vừa ăn.
- Tắt bếp khoảng 5 phút, cho mùi tàu và rau ngổ vào.
Vịt om sấu ăn cùng bún hoặc cơm đều rất ngon!
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2025 17:51 PM (GMT+7)