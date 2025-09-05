Mẹ đảm khoe mâm cúng Rằm tháng 7 đầy đủ, chu đáo

Lễ Vu Lan, còn gọi là lễ báo hiếu, diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 hằng năm. Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng trong văn hóa Phật giáo và dân gian Việt Nam, nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên, đồng thời nhắc con người tìm về cội nguồn.

Năm nào đến ngày này, cả gia đình chị Châu Hoài Anh (Hà Nội) đều cùng nhau sửa soạn ban thờ, chuẩn bị một mâm cúng chay, 1 mâm cúng mặn dâng lên ông bà tổ tiên. Năm nay, mẹ chồng chị Hoài Anh sửa soạn, trang trí ban thờ. Chị Hoài Anh làm mâm cúng chay, ông xã làm mâm cúng mặn. Cả nhà cùng xắn tay mỗi người một việc tạo nên không khí đầm ấm và hạnh phúc khiến rất nhiều gia đình ngưỡng mộ.

Mâm cúng chay

Mâm cúng chay do chị Hoài Anh vào bếp chuẩn bị rất chu đáo và đẹp mắt.

Xôi đậu xanh ăn với nấm xào. Các loại nấm tùy chọn theo ý thích, xào với dầu hào, xì dầu, hạt nêm chay.

Chè đậu xanh hạt sen.

Canh nấm thập cẩm ninh củ sen.

Nấm đùi gà chiên xù. Nấm đùi gà đem luộc, thái miếng vừa ăn, tẩm bột năng rồi dùng bánh đa nem gói lại sau đó lăn bột xù, chiên vàng giòn lớp vỏ bên ngoài.

Tàu hũ và các loại nấm rim cháy cạnh. Chiên sơ các loại nấm và tàu hũ. Chiên cháy cạnh hành tây. Phi thơm hành khô xong rim với dầu hào, xì dầu và hạt nêm chay.

Miến xào chay thập cẩm.

Gỏi cuốn chay.

Mâm cúng mặn

Mâm cúng mặn do ông xã chị Hoài Anh trổ tài.

Gà nướng. Gà ướp với nước mắm, muối, dầu hào, hạt tiêu, hành khô rồi nướng.

Xôi đậu xanh nguyên vỏ.

Lòng mề gà xào mướp, giá đỗ.

Canh măng khô nấu bằng nước luộc gà.

Gỏi gà hành tây.