Gợi ý mâm cúng, bài cúng Rằm tháng 7

Theo lịch vạn niên, Rằm tháng 7 âm lịch năm 2025 (15/7 Âm lịch) rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 Dương lịch. Đây là ngày chính lễ, được xem là thời điểm tốt nhất để làm lễ Vu Lan, cúng thần linh, gia tiên và cúng thí thực cô hồn.

Theo Phật giáo, đây là ngày Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ đã khuất. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày xá tội vong nhân, cánh cửa địa ngục mở ra để vong linh được trở về dương gian nhận lễ vật bố thí.

(Ảnh: VNN).

Rằm tháng 7 âm lịch 2025 cúng vào ngày nào, giờ nào tốt nhất là băn khoăn của không ít gia đình. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đức Hiển, cúng rằm tháng 7 không nhất thiết phải chọn ngày đẹp, cứ trước 12h trưa ngày 15/7 âm lịch là được.

Nhiều người quan niệm, lễ Vu lan và Xá tội vong nhân đều là nghi thức có nguồn gốc Phật giáo, vì vậy cần cúng cỗ chay. Nhiều người khác cho rằng, mâm lễ cúng Phật và cúng chúng sinh nên làm cỗ chay, còn mâm cúng tổ tiên, thần linh thì làm cỗ mặn, hoặc chay mặn tùy ý.

Tuy vậy, việc làm cỗ chay hay mặn không phải là quy định mà tùy thuộc vào niềm tin, phong tục và cả hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Trong việc hương khói, yếu tố quan trọng nhất không phải cỗ bàn có gì mà là sự thành tâm.

Mâm cúng Rằm tháng 7 cơ bản thường có:

- Trầu cau: Biểu tượng của lòng hiếu kính.

- Hương, đèn, nến: Những vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ.

- Hoa tươi: Thường là hoa cúc, huệ hoặc hồng.

- Trái cây: Chuối, cam, nho, quýt… được bày biện tươi ngon.

- Rượu, nước.

- Xôi và cơm như xôi gấc, xôi đậu xanh hoặc cơm trắng.

- Món mặn: Gà luộc, thịt lợn, cá…

- Món chay: Đậu phụ, rau củ quả, nộm…

Tùy điều kiện mà gia đình lựa chọn làm mâm lễ mặn hoặc mâm lễ chay để cúng gia tiên. Điều quan trọng là các món ăn phải được chế biến tinh tươm, bày biện trang trọng để thể hiện tấm lòng thành kính.

Kèm theo mâm cúng còn có tiền vàng và cả những vật dụng dành cho người cõi âm làm bằng giấy tượng trưng từ những vật truyền thống (giống như đồ thật) như quần áo, giày dép, đến những vật hiện đại như xe cộ, điện thoại... để cho người cõi âm có được một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ giống như người dương trần.

Tuy nhiên, thói quen đốt vàng mã ngày nay đã giảm đi nhiều vì mọi người cho rằng người chết rồi không thể nhận được những thứ ấy.

Mâm cúng chúng sinh ngoài trời

Dịp rằm tháng 7 không thể thiếu mâm cỗ cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng cô hồn, cúng thí thực. Mâm cỗ này dành cho những vong linh vất vưởng không nơi hương khói với những đồ lễ như:

- Cháo trắng nấu loãng

- Nước

- Bánh, kẹo, bỏng ngô, đường thẻ

- Nhang, nến

- Trái cây

- Tiền lẻ

- Gạo, muối

- Khoai, bắp luộc

Bài cúng thần linh Rằm tháng 7 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7...

Tín chủ chúng con là…

Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).