Vu Lan – Mùa của yêu thương và hiếu hạnh

Vu Lan không chỉ là một mùa lễ, mà còn là mùa của thức tỉnh, của những trái tim biết tri ân và sẻ chia. (Ảnh minh họa AI)

Có lẽ trong suốt cuộc đời, cha mẹ là những người âm thầm cho đi mà chẳng bao giờ đòi hỏi nhận lại. Mỗi giọt mồ hôi cha rơi xuống, mỗi vết chai sần trên đôi tay mẹ, đều là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến. Vậy nhưng, giữa guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta lại vô tình quên mất những hy sinh thầm lặng ấy. Vu Lan đến như một lời nhắc nhở thiêng liêng: hãy sống chậm lại để biết ơn và tri ân.

Có người may mắn được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ, biểu tượng cho việc vẫn còn cha mẹ bên đời. Nhưng cũng có người chỉ lặng lẽ cài hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự mất mát khi đấng sinh thành đã khuất. Hình ảnh ấy gợi nhắc cho chúng ta rằng: còn cha mẹ tức là còn cả bầu trời, mất cha mẹ rồi mới hiểu mình thật sự mồ côi.

Vu Lan không chỉ là lễ hội Phật giáo mà đã trở thành mùa yêu thương của dân tộc. Trong những ngày này, không ít người con tìm về chùa, thành tâm thắp nén nhang, gửi lời cầu nguyện bình an cho đấng sinh thành. Có người trở về quê, sum vầy bữa cơm ấm áp, đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương. Có người âm thầm gọi về một cuộc điện thoại, chỉ để nghe giọng cha mẹ, để nói lời “con nhớ ba mẹ nhiều lắm” – câu nói tưởng chừng giản đơn nhưng đôi khi lại khó thốt ra nhất.

Hiếu hạnh không nằm ở những món quà sang trọng hay lời hứa hẹn xa xôi. Hiếu hạnh bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất: một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một lần lắng nghe cha mẹ chia sẻ. Và trên hết, hiếu hạnh là khi ta sống tử tế, sống có trách nhiệm, để cha mẹ có thể tự hào về con.

Mùa Vu Lan, dẫu mỗi người có cách thể hiện khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn vẹn nguyên: nhắc nhở ta về cội nguồn, về tình thân, về sự biết ơn. Đó cũng là lúc để mỗi người nhìn lại bản thân, tự hỏi: “Ta đã làm gì để báo đáp công ơn sinh thành?”

Nếu may mắn còn cha còn mẹ, hãy yêu thương và trân trọng từng phút giây bên họ. Đừng để đến khi chỉ còn di ảnh trên bàn thờ mới giật mình nuối tiếc. Bởi vì cha mẹ chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng.

Vu Lan không chỉ là một mùa lễ, mà còn là mùa của thức tỉnh, của những trái tim biết tri ân và sẻ chia. Để rồi từ hôm nay, không chỉ trong tháng Bảy, mà trong suốt 365 ngày, ta luôn ghi nhớ: “Báo hiếu không đợi mùa Vu Lan”.