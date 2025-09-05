Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội) cho biết trên tờ Vietnamnet, mâm cúng trong nhà có thể chia thành: Mâm cúng Phật và mâm cúng gia tiên. Theo bà Tuyết, mâm cúng gia tiên thường là cỗ mặn với các món như: xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho… Trong đó, gà luộc có thế đẹp được xem là tâm điểm của mâm cơm cúng.

Gà luộc có thế đẹp được xem là tâm điểm của mâm cơm cúng Rằm tháng 7. Ảnh internet

Còn với các gia đình theo đạo Phật, Rằm tháng 7 còn là lễ Vu Lan, xuất phát từ tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Mâm cúng Phật thường là cơm chay, mâm ngũ quả, sau lễ thì thụ lộc tại gia.

Về mâm cúng gia tiên, không phải các bà nội trợ nào cũng biết cách luộc gà sao cho vàng và không bị nứt. Vì thế một vài mẹo dưới đây sẽ giúp các bà nội trợ có thể tham khảo thực hiện theo.

Gà luộc ngon và đẹp làm theo cách sau

Chọn giống gà

Để có một con gà luộc vàng óng, không bị nứt, việc đầu tiên mà các bà nội trợ nên làm đó chính là việc chọn giống gà. Theo kinh nghiệm của một số đầu bếp chuyên nghiệp, nên ưu tiên chọn gà trống tơ, mào màu đỏ tươi, chân gà và ức đầy đặn.

Bên cạnh đó, gà ri trong trường hợp này cũng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo với kết quả khi luộc sẽ đáp ứng được những nhu cầu trên, phần thịt dai và không bị bở.

Tạo dáng

Một con gà luộc đẹp ngoài việc đảm bảo những yếu tố có màu vàng óng thì hình dáng cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên một mâm cơm cúng trang trọng và bắt mắt. Để tạo thế đẹp cho gà luộc, các bà nội trợ hãy nhớ bắt đầu bằng việc bẻ gập 2 chân vào sát phần đùi gà và dùng chỉ cột cố định lại.

Kế đến, nhẹ nhàng dùng tay dựng phần cổ và để nghiêng đầu về phía mình gà, sau đó đan chéo 2 bên cánh gà vào với nhau. Sử dụng một đoạn dây nhỏ cố định chắc tay trước khi đem luộc. Áp dụng đúng cách thức này, các bà nội trợ sẽ có được một con gà luộc có thế dáng đẹp.

Một con gà luộc có thế dáng đẹp. Ảnh Internet

Luộc nước ấm nóng

Một số bà nội trợ thường cho gà vào luộc gà với nước lạnh, tuy nhiên điều này là một sai lầm và là nguyên nhân khiến da gà bị nứt. Hãy luộc gà với nước ấm nóng (từ 80 - 90 độ C).

Đây cũng là cách sẽ giúp cho dà gà không bị co rút bên ngoài, tránh gây nên hiện tượng nứt da mất thẩm mỹ.

Ngoài ra, các bà nội trợ hãy cho thêm ½ thìa cà phê bột nghệ vào trong nước luộc để tạo màu vàng óng mượt cho bề ngoài của gà luộc.