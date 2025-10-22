Ngôi chùa ẩn mình trên núi ở TPHCM có đàn khỉ hàng trăm con, hút khách ghé thăm

Được khởi dựng từ những năm 1970, chùa Tam Bảo nằm ẩn mình trên núi Lớn (phường Vũng Tàu, TPHCM) là địa điểm tâm linh, vãn cảnh quen thuộc của người dân địa phương.

Không chỉ vậy, đây còn là nơi cư trú của đàn khỉ đuôi dài với số lượng hơn 100 con.

Theo sư thầy trụ trì chùa Tam Bảo, đàn khỉ xuất hiện trên núi Lớn từ lâu, trước kia thường đi tản mát kiếm ăn khắp rừng. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, do nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, cộng thêm tình trạng săn bắt, đặt bẫy, đàn khỉ dần kéo về khuôn viên chùa trú ngụ thường xuyên.

Đàn khỉ tại chùa Tam Bảo thuộc giống khỉ đuôi dài, còn gọi là khỉ ăn cua – một loài linh trưởng có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Những con khỉ ở đây khá thân thiện, không tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc với người.

Mỗi ngày, du khách tìm lên chùa không chỉ lễ Phật mà còn mang theo chuối, chôm chôm, bánh ngọt cho khỉ ăn.

Theo sư thầy, đàn khỉ thường xuống khuôn viên để được ăn, sau khi no nê lại leo lên cây hoặc trở lên núi, không gây phiền phức hay phá phách xung quanh.

Chùa Tam Bảo do Hòa thượng Thích Giới Nghiêm khởi dựng từ đầu những năm 1970 với lối kiến trúc ban đầu rất đơn sơ. Năm 1984, Hòa thượng Thích Giới Nghiêm viên tịch. Các tăng, ni và sư trụ trì chùa Tam Bảo sau này đã kế tục xây dựng và trùng tu chùa Tam Bảo như ngày nay.

Chùa Tam Bảo không chỉ là nơi linh thiêng mà còn là mái nhà bình yên của đàn khỉ đuôi dài. Sự hiện diện của chúng đã thổi hồn sống động vào không gian yên tĩnh, khắc họa bức tranh giao hòa tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, con người và tín ngưỡng.