Làm mâm cỗ Vu Lan trên đất Úc, con gái nhớ nhà, chỉ mong mẹ bình an

Sinh ra ở Hà Nội, định cư tại Melbourne (Úc) đã 8 năm, chị Phạm Thanh Hà (35 tuổi) vẫn luôn giữ cho mình một sợi dây gắn kết bền chặt với quê hương – đó là những bữa cơm gia đình, những mâm cỗ cúng dịp lễ, Tết.

Mâm cỗ chay 13 món chị Hà cùng gia đình làm trong mùa Vu Lan

Ngoài công việc kinh doanh trang trại, chị dành nhiều tâm huyết cho gian bếp, giữ gìn hương vị món Việt trong gia đình. Chị chưa bao giờ quên phong tục thờ cúng, đặc biệt trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Mâm cỗ chay nhiều món được chị Hà tỉ mỉ chế biến, bày biện

“Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi mong gia đình và các con mình, dù sinh sống ở nước ngoài, vẫn không quên cội nguồn”, chị Hà chia sẻ.

Ký ức tuổi thơ

Nhắc về những ngày còn bé, chị Hà bồi hồi nhớ hình ảnh bố mẹ tất bật đi chợ, dậy sớm chuẩn bị mâm cỗ dâng hương mỗi dịp lễ Tết.

Chị Hà thực hiện cả nghi thức cúng trong nhà và ngoài trời

“Khi ấy tôi còn nhỏ, không biết đó là ngày lễ gì, chỉ nhớ bố mẹ rất chu đáo, dậy sớm chuẩn bị mâm cỗ cúng, hoa quả bày biện trên ban thờ. Mâm cỗ được bố mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng. Cúng xong, cả nhà quây quần ăn uống, đông vui.

Đến khi trưởng thành, hiểu được ý nghĩa, tôi càng thương bố mẹ hơn và mong muốn nối tiếp truyền thống ấy”, chị tâm sự.

Chính ký ức tuổi thơ đã trở thành động lực để chị, ở nơi đất khách, vẫn duy trì nếp xưa.

Nhân dịp Rằm tháng Bảy, chị Hà chuẩn bị mâm cơm chay gồm 13 món: Xôi gấc, nộm xoài, miến xào, rau củ luộc, canh thập cẩm…, tráng miệng có chè đậu và hoa quả.

Nguyên liệu chị mua từ hôm trước ở chợ Việt Nam cách nhà gần 1 tiếng lái xe. Chồng và các con cũng tham gia phụ giúp.

“Dù là món chay, tôi vẫn cầu kỳ chế biến và bày biện đẹp mắt, coi đó là cách thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Khi cả nhà cùng quây quần làm thì đó là lúc tình cảm gia đình bền chặt hơn”, chị Hà nói.

Các món đều được trang trí, cắt tỉa kỹ càng

Rằm tháng 7 năm nay gần với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nên mâm cỗ càng thêm phần ý nghĩa. Chị nấu xôi gấc đỏ, trang trí ngôi sao vàng bằng đỗ xanh gợi hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Trên bàn thờ còn có bánh mochi hình đất nước chữ S.

Hoa trang trí trong mâm do chính tay chị tỉa từ củ cải trắng, học theo video hướng dẫn trên mạng. “Thật may, lần đầu đã thành công”, chị nói.

Chị Hà cho biết, ở Úc, cộng đồng người Việt duy trì khá trọn vẹn phong tục truyền thống. Cứ đến Rằm tháng 7 hay các ngày lễ lớn, nhà này làm theo nhà kia, rồi dần hình thành một cộng đồng Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Melbourne.

Báo hiếu “từ xa”

Mỗi năm chị Hà cố gắng về quê một lần, nhưng mùa Vu Lan luôn để lại nhiều day dứt. Bố chị đã mất 3 năm trước, nay chỉ còn mẹ ở Việt Nam.

“Nghĩ đến bố, tôi luôn thấy thương vì công lao sinh thành của ông quá lớn mà con cái chưa kịp báo đáp bao nhiêu. Với mẹ, ở nơi xa, tôi không thể chăm sóc như mong muốn nên rất lo cho mẹ”, chị nghẹn ngào.

Là người chỉn chu nên khi làm mâm cỗ cũng phải đẹp và đầy đủ

Ở nơi đất khách, chị chỉ biết cầu chúc mẹ bình an, mạnh khỏe. Ngoài những món quà hay lời thăm hỏi, chị tâm niệm sống tử tế, có trách nhiệm mỗi ngày chính là cách tốt nhất để bố mẹ yên lòng.

“Với tôi, báo hiếu không chỉ thể hiện qua mâm cơm ngày lễ, mà còn là sống có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Đó mới là cách đền đáp xứng đáng công ơn sinh thành, dưỡng dục”, chị bộc bạch.

Ảnh: NVCC