Mát trời nấu thịt ngan giả cầy theo cách này, ngon miễn chê

Thịt giả cầy vừa là món nhậu khoái khẩu vừa có thể thành món chính trong mâm cơm hằng ngày.

Nguyên liệu:

- Ngan: 1kg

- Riềng: 1 củ lớn

- Cơm mẻ: 2 thìa canh

- Mắm tôm: 2 thìa canh

- Hạt nêm: 1 thìa canh

- Sả: 5 nhánh

- Mật mía: 3 thìa canh

- Nước mắm: 1 thìa canh

- Dầu ăn: 1 thìa canh

- Ớt bột: 1 thìa cà phê tuỳ khẩu vị

- Màu điều: 1/2 thìa cà phê

- Bột nghệ: 1/2 thìa cà phê

- Lá quất: 5-7 lá

Cách làm:

Bước 1: Ngan rửa sạch với muối, gừng và rượu trắng pha loãng.

Bước 2: Đốt rơm để thui ngan đến khi da ngan săn lại và màu đạt như ý muốn.

Bước 3: Chia riềng thành 1/2 củ thái lát 1/2 củ băm nhỏ, sả cũng băm nhỏ.

Bước 4: Ngan sau khi thui xong chặt miếng vừa ăn và ướp với toàn bộ nguyên liệu trên trong ít nhất 1 giờ (riêng nước mắm để lại cho vào sau).

Bước 5: Ngan sau khi ướp xong cho vào nồi xào cho săn lại.

Bước 6: Trút nước chè xâm xấp mặt thịt và nấu trên lửa vừa 30 phút. Bí quyết được chị Thùy Linh chia sẻ là nên dùng nước chè xanh thay vì nước lọc. Chính vị chát nhẹ, thanh mát của chè xanh làm dậy lên hương thơm của riềng, mẻ, mắm tôm, khiến từng thớ thịt thêm đậm đà, quyện vị đặc trưng khó lẫn.

Tuỳ độ tuổi của ngan để căn chỉnh thời gian cho hợp lý.

Bước 7: Sau khi nấu xong thì cho nước mắm và lá quất vào, nêm nếm gia vị một lần nữa rồi đun thêm 5 phút nữa thì tắt bếp.