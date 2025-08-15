Thịt vịt cuộn với loại lá chỉ có vào mùa hè thành món ai ăn cũng "nghiện"

Nguyên liệu:

- Lá mướp bánh tẻ

- 1 con vịt cỏ

- Hành lá, hành tím, tỏi, rau mùi, tiêu xay

- Nước mắm, gia vị, bột ngọt

- Đậu phộng xay.

Cách làm:

Thịt vịt lọc lấy thịt rồi thái mỏng, sau đó cho vào cối xay.

Thái nhỏ hành lá và rau mùi. Hành tím và tỏi đập dập băm nhỏ. Cho tất cả hành tỏi và gia vị trộn đều với thịt vịt rồi ướp tầm 10-15 phút cho ngấm.

Lần lượt gói từng miếng chả vịt bọc trong lá mướp bánh tẻ.

Chả vịt sau khi gói có thể đem hấp hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu.

Chả vịt hấp có phần lá mướp bên ngoài mềm, vị ngọt thơm.

Chả vịt nướng có phần nhân thơm và đậm vị hơn nhưng lớp lá bên ngoài sẽ có độ ráp nhẹ. Cả hai cách chế biến đều rất ngon và không hề có vị tanh.