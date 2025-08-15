Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt vịt cuộn với loại lá chỉ có vào mùa hè thành món ai ăn cũng "nghiện"

Thịt vịt không chỉ mãi luộc hay nướng, băm nhỏ làm chả cuộn với lá mướp ngon xuất sắc.

Thịt vịt cuộn với loại lá chỉ có vào mùa hè thành món ai ăn cũng "nghiện" - 1

Nguyên liệu:

- Lá mướp bánh tẻ

- 1 con vịt cỏ

- Hành lá, hành tím, tỏi, rau mùi, tiêu xay

- Nước mắm, gia vị, bột ngọt

- Đậu phộng xay.

Cách làm:

Thịt vịt lọc lấy thịt rồi thái mỏng, sau đó cho vào cối xay.

Thái nhỏ hành lá và rau mùi. Hành tím và tỏi đập dập băm nhỏ. Cho tất cả hành tỏi và gia vị trộn đều với thịt vịt rồi ướp tầm 10-15 phút cho ngấm.

Lần lượt gói từng miếng chả vịt bọc trong lá mướp bánh tẻ.

Chả vịt sau khi gói có thể đem hấp hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu.

Chả vịt hấp có phần lá mướp bên ngoài mềm, vị ngọt thơm.

Chả vịt nướng có phần nhân thơm và đậm vị hơn nhưng lớp lá bên ngoài sẽ có độ ráp nhẹ. Cả hai cách chế biến đều rất ngon và không hề có vị tanh.

Trời nóng ăn vịt theo cách này, bao nhiêu cơm cũng không đủ
Món vịt om lá bạc hà này không thể thiếu nước chấm đặc biệt từ lá bạc hà và tỏi băm – một loại nước sốt thần kỳ giúp món vịt thêm đậm vị.

