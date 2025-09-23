Thịt vịt nấu theo cách này ngon hết ý, "đánh bay" cả con vẫn thèm

Nguyên liệu:

- Vịt: 1 con

- Sả: 10 củ

- Hành khô: 5 củ

- Tỏi: 1 củ to

- Khoai môn hoặc khoai sọ: 1kg

- Nước dừa: 300ml

- Mùi tàu: 30 lá

- Rau muống, nấm, đậu hũ

- Ớt: 2 quả

- Chao: 1 hộp

- Gia vị: muối, hạt nêm.

Cách làm:

- Sơ chế vịt: Chặt miếng vừa ăn, ướp với muối, hạt nêm, sả băm, hành băm, ớt băm và 3 thìa canh chao, ướp trong 1 giờ.

- Sơ chế khoai: Khoai thái miếng, chiên sơ. Lấy khoảng 300g khoai đã chiên xay nhuyễn với 500ml nước để tạo độ sánh cho nước dùng.

- Xào vịt: Phi thơm hành tỏi băm, cho vịt vào xào lửa to khoảng 7 phút.

- Om vịt: Trút nước dừa, phần khoai xay và thêm nước lọc vừa đủ. Om lửa vừa khoảng 30 phút đến khi vịt chín mềm.

- Rắc mùi tàu thái nhỏ. Khi ăn, có thể dùng như lẩu, nhúng rau muống, nấm và đậu hũ.

Thành phẩm: Nước dùng sánh mịn, thơm mùi chao, béo ngậy khoai môn, thịt vịt thấm đẫm gia vị. Ăn kèm bún hoặc cơm đều rất ngon!