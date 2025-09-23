Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt vịt nấu theo cách này ngon hết ý, "đánh bay" cả con vẫn thèm

Sự kiện: Món ngon từ vịt Tối nay ăn gì?
Vịt nấu chao ngon ngậy, thơm nức, thịt thấm đẫm gia vị, nước dùng sánh ăn kèm rau nấm chuẩn ngon hết ý.

Thịt vịt nấu theo cách này ngon hết ý, "đánh bay" cả con vẫn thèm - 1

Nguyên liệu:

- Vịt: 1 con

- Sả: 10 củ

- Hành khô: 5 củ

- Tỏi: 1 củ to

- Khoai môn hoặc khoai sọ: 1kg

- Nước dừa: 300ml

- Mùi tàu: 30 lá

- Rau muống, nấm, đậu hũ

- Ớt: 2 quả

- Chao: 1 hộp

- Gia vị: muối, hạt nêm.

Cách làm:

- Sơ chế vịt: Chặt miếng vừa ăn, ướp với muối, hạt nêm, sả băm, hành băm, ớt băm và 3 thìa canh chao, ướp trong 1 giờ.

- Sơ chế khoai: Khoai thái miếng, chiên sơ. Lấy khoảng 300g khoai đã chiên xay nhuyễn với 500ml nước để tạo độ sánh cho nước dùng.

- Xào vịt: Phi thơm hành tỏi băm, cho vịt vào xào lửa to khoảng 7 phút.

- Om vịt: Trút nước dừa, phần khoai xay và thêm nước lọc vừa đủ. Om lửa vừa khoảng 30 phút đến khi vịt chín mềm.

- Rắc mùi tàu thái nhỏ. Khi ăn, có thể dùng như lẩu, nhúng rau muống, nấm và đậu hũ.

Thành phẩm: Nước dùng sánh mịn, thơm mùi chao, béo ngậy khoai môn, thịt vịt thấm đẫm gia vị. Ăn kèm bún hoặc cơm đều rất ngon!

23/09/2025 13:51 PM (GMT+7)
