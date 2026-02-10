Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cá chép '2 ông 1 bà' ngóng khách

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Cá chép “2 ông 1 bà” tiễn ông Táo về trời năm nay đã được tiểu thương chuẩn bị với số lượng lớn với giá cả ổn định. Bên cạnh đó, các mặt hàng đồ cúng, trái cây phục vụ thị trường ông Công ông Táo cũng phong phú, giá nhích nhẹ so với ngày thường.

Ngày 9/2 (22 tháng Chạp) - một ngày trước thời điểm đưa ông Táo về trời, cửa hàng chuyên kinh doanh cá cảnh trên đường Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa, TPHCM) trưng tấm biển ngộ nghĩnh "Ông Táo bà Táo - 2 ông 1 bà quẹo lựa" nhằm chào mời khách đến mua cá chép tiễn ông Táo về trời.

Bên trong, nhân viên cửa hàng đã chuẩn bị hàng trăm con cá chép mạnh khỏe, bơi lội tung tăng để khách hàng chọn. Nhân viên sẽ hỗ trợ bắt hai con cá chép trống và một con cá chép mái "2 ông 1 bà" cho khách. Sau khi mua, cá được cho vào bịch nilon sục khí ô-xy, giúp cá vẫn khỏe mạnh trước khi được thả ra sông, hồ...

Năm nay, cá chép tiễn ông Táo về trời đều rất to, khỏe. 3 cá chép có giá 200.000 đồng. Theo chủ cửa hàng, giá cá chép đưa ông Táo về trời không biến động, tuy nhiên khách khá thưa vắng. Họ hy vọng chiều tối nay hoặc đúng ngày 23 tháng Chạp (10/2), khách sẽ đến mua cá chép nhiều hơn.

Các siêu thị GO! năm nay có thêm dịch vụ bán cá chép vàng tiễn ông Táo về trời có giá cực hấp dẫn. Theo đó, siêu thị đưa cả bể cá chép ở ngay vị trí trung tâm, chuẩn bị sẵn vợt để khách vớt cá theo ý thích. "Thông thường, khách hàng sẽ chọn mua 3 con cá chép vàng trong ngày này" - nhân viên siêu thị nói.

Cá chép vàng được phân ra theo từng loại, tùy lớn nhỏ để khách dễ chọn lựa

Với giá từ 8.800 - 14.900 đồng/con, cá chép vàng được khách hàng chọn mua rất nhiều trong dịp này

Khu vực bán đồ cúng ngày ông Công ông Táo tại chợ Bà Chiểu nhộn nhịp khách. "Mỗi combo đồ cúng đầy đủ gồm tiền vàng mã, kẹo bánh... có giá dao động từ 50.000 đồng/bộ. Giá cả như bình thường, tuy nhiên khách mua ít hơn, chỉ đủ để bày mâm cúng chứ không xông xênh như trước. Bây giờ người ta cũng hạn chế đốt vàng mã" - một tiểu thương nói.

Các loại chè cũng đắt hàng như chè trôi nước, xôi gấc... có giá từ 50.000 đồng/hộp

Hơn 1 triệu đồng mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, bà nội trợ sẵn sàng chi tiền
Sát ngày 23 tháng Chạp, thời điểm cúng ông Công ông Táo theo quan niệm dân gian, dịch vụ đặt cỗ online chạy hết công suất vì thu hút đông đảo khách...

Theo Phương Vy

Nguồn: [Link nguồn]

10/02/2026 06:24 AM (GMT+7)
