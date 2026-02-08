Nấu xôi gấc cúng ông Công ông Táo, thêm thứ này của con gà, hạt nếp căng bóng dẻo thơm, màu đỏ đẹp hút tài lộc, may mắn

Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán cận kề và lễ cúng ông Công ông Táo sắp tới, căn bếp của nhiều gia đình Việt lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh mâm cỗ mặn quen thuộc, đĩa xôi gấc đỏ tươi, dẻo thơm luôn là món không thể thiếu để dâng cúng, gửi gắm ước mong một năm mới đủ đầy, may mắn và hanh thông.

Món xôi tưởng chừng giản đơn ấy lại đòi hỏi không ít sự tỉ mỉ. Cách nấu xôi gấc không khó, nhưng để hạt xôi căng bóng, mềm dẻo, màu đỏ rực tự nhiên thì không phải ai cũng làm đúng ngay từ lần đầu. Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ lâu năm, muốn xôi gấc đẹp và ngon để bày mâm cúng ông Táo hay mâm cỗ ngày Tết, nhất định phải đồ hai lần và khéo léo sử dụng thêm một nguyên liệu này từ con gà - bí quyết giúp món xôi tròn vị cả hương lẫn sắc.

Vậy đó là nguyên liệu gì các bạn hãy cùng tham khảo nhé:

Cách nấu xôi gấc đỏ đẹp cho mâm cỗ ngày Tết

Nguyên liệu

- Gạo nếp: 1,5kg.

- Gấc nếp chín: 2 quả.

- Muối.

- Mỡ gà: 150g.

- Đường: 8 thìa.

- Khuôn xôi (không bắt buộc).

- Chõ đồ xôi.

Mẹo chọn nguyên liệu nấu xôi gấc ngon

Cách chọn gấc

Khi mua gấc, nên ưu tiên những quả có đặc điểm sau:

- Quả to, tròn đều, gai nở căng.

- Vỏ ngoài có màu đỏ tươi, không bị tái.

- Cuống còn tươi, không héo khô (gấc cuống héo thường đã hái lâu hoặc chín ép).

- Cầm thấy nặng tay, vỏ cứng, ấn nhẹ không bị mềm nhũn.

Cách chọn gạo nếp

Xôi gấc ngon nhất khi nấu từ nếp nhung hoặc nếp cái hoa vàng. Với công thức này, nên dùng nếp cái hoa vàng để hạt xôi dẻo và thơm rõ mùi sữa nếp.

Khi chọn gạo, cần lưu ý:

- Hạt gạo tròn mẩy, màu trắng đục tự nhiên, ít gãy vỡ.

- Khi nhấm thử sẽ thấy vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng.

- Không chọn gạo trắng bất thường hoặc bạc bụng nhiều vì đây là loại đã xay xát kỹ, nấu xôi sẽ kém ngon và ít dinh dưỡng.

Các bước nấu xôi gấc dẻo, đỏ đẹp

Bước 1: Ngâm gạo

- Gạo nếp vo sạch, nhặt bỏ sạn và tạp chất

- Ngâm gạo với nước xâm xấp trong khoảng 8 tiếng hoặc để qua đêm

- Gạo ngâm đủ thời gian sẽ nở đều, khi đồ không bị sượng và cho độ dẻo rất tốt. Nếu gấp, có thể ngâm gạo bằng nước ấm để rút ngắn thời gian.

Bước 2: Chuẩn bị gấc

Bổ đôi gấc chín, dùng thìa nạo lấy phần thịt gấc.

- Cho thịt gấc vào bát, thêm 2 thìa rượu trắng.

- Dùng tay bóp nhẹ để tách thịt gấc, bỏ hạt.

- Để gấc nghỉ khoảng 20-40 phút trước khi trộn với gạo.

Bước 3: Vo và ướp gạo

- Gạo sau khi ngâm đem vo lại một lần nữa

- Thêm vài hạt muối, xóc đều rồi để ráo nước

Bước 4: Trộn gạo với gấc

Đây là công đoạn quyết định màu sắc và độ đều của xôi:

- Cho thịt gấc đã sơ chế vào gạo.

- Trộn thật đều tay đến khi toàn bộ hạt gạo được phủ màu đỏ cam tươi.

Lưu ý: Nếu thích xôi béo hơn, có thể thêm nước cốt dừa ở bước này. Tuy nhiên, cách làm truyền thống thường không dùng nước cốt dừa.

Bước 5: Rán mỡ gà

Mỡ gà rửa sạch với muối, chần qua nước sôi để khử mùi

Cho mỡ vào chảo rán nhỏ lửa đến khi ra mỡ và tóp vàng

Tránh để lửa lớn khiến mỡ bị cháy, làm xôi mất mùi thơm

Bước 6: Đồ xôi lần 1

Cho nước vào nồi đồ khoảng nửa nồi

Đặt chõ lên bếp, cho gạo trộn gấc vào, đậy nắp kín

Đồ xôi trong 20-30 phút đến khi xôi chín mềm

Bước 7: Dỡ xôi

Xới xôi ra mâm hoặc khay, để xôi nguội bớt

Bước 8: Đồ xôi lần 2

Đây là bí quyết quan trọng giúp xôi gấc dẻo và bóng đẹp:

Cho xôi vào chõ, đồ tiếp khoảng 30 phút

Trộn xôi với đường và mỡ gà (khoảng 8 thìa đường và 3 thìa mỡ gà cho 1kg gạo). Đảo đều để xôi ngấm vị. Đồ thêm khoảng 10 phút rồi tắt bếp.

Hoàn thành

Kiểm tra hạt xôi đã đạt độ dẻo mong muốn.

Đóng khuôn nhẹ tay, không nén chặt để xôi không bị bết. Nếu cúng ông Công ông Táo, bạn có thể đóng xôi hình cá chép cho đẹp mắt.

Nhờ có mỡ gà, hạt xôi trở nên căng bóng, tơi dẻo và giữ được độ ngon lâu hơn.

Yêu cầu thành phẩm

Xôi gấc sau khi hoàn thiện có màu cam đỏ bắt mắt, hạt xôi tròn đều, bóng đẹp. Khi ăn cảm nhận rõ vị dẻo thơm của nếp, ngọt dịu của đường và độ béo vừa phải từ mỡ gà. Tất cả hòa quyện tạo nên món xôi truyền thống không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt, rất thích hợp cho mâm cỗ ngày lễ, Tết.