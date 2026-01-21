Loại thịt dân dã, giàu canxi và vitamin B12, tốt cho xương khớp, đem nấu món quốc dân vạn người mê

Thịt ốc là loại thịt này giàu đạm, ít béo, chứa nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm cùng vitamin nhóm B, đặc biệt là B12, tốt cho xương khớp, máu và hệ thần kinh.

Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn ngon được mọi người yêu thích, trong đó có món ốc nấu chuối đậu.

Món ăn này hấp dẫn bởi hương vị béo bùi của chuối xanh, mềm ngậy của đậu rán vàng, quyện cùng thịt ốc giòn dai sần sật trong làn nước dùng nghệ mẻ thơm dịu.

Từng thìa nóng hổi mang đậm vị chua thanh, béo nhẹ, dậy mùi tía tô – lá lốt, gợi trọn cảm giác ấm áp và đậm đà của bữa đình quây quần cùng thưởng thức. Dân Việt giới thiệu cách nấu ăn này như sau:

Nguyên liệu nấu ốc chuối đậu:

- Ốc bươu hoặc ốc nhồi: 1–1,2kg

- Chuối xanh: 3–4 quả

- Đậu phụ: 2–3 bìa

- Thịt ba chỉ: 150–200g

- Cà chua: 2–3 quả

- Mẻ: 2–3 thìa (tuỳ độ chua thích)

- Nghệ tươi

- Hành khô

- Lá tía tô, lá lốt, hành hoa

- Gia vị: mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn

Cách nấu ốc chuối đậu

- Sơ chế ốc

Ốc ngâm sạch bùn cát, luộc chín, khêu lấy ruột. Bóp ốc với chút muối cho sạch nhớt, rửa lại, để ráo. Phi thơm hành, cho nghệ tươi giã nhỏ vào xào dậy mùi, rồi cho ốc vào đảo nhanh tay cho săn, để riêng.

Chuối sau khi chiên sơ

- Chuối gọt vỏ, thái miếng vừa ăn, ngâm nước muối cho hết chát. Chiên sơ chuối cho xém cạnh rồi vớt ra.

- Thịt ba chỉ thái miếng vừa, xào sơ cho săn lại.

Đậu rán vàng

- Đậu phụ rán vàng, cắt miếng.

- Xào cà chua

Cà chua bổ múi cau, xào mềm cho ra màu và vị chua nhẹ, giúp nước nấu thanh hơn.

- Nấu ốc chuối đậu

+ Cho thịt ba chỉ, cà chua xào, ốc xào nghệ, chuối chiên và đậu rán vào nồi.

+ Thêm mẻ đã lọc lấy nước, nêm mắm, muối vừa miệng.

+ Đổ nước xâm xấp, đun lửa nhỏ cho các nguyên liệu ngấm đều.

- Hoàn thiện

Trước khi tắt bếp cho lá tía tô, lá lốt, hành hoa vào đảo nhẹ là xong.

Thành phẩm thơm ngon khó cưỡng

*Thành phẩm:

Nồi ốc có vị chua dịu của mẻ, thơm mùi nghệ và lá gia vị, chuối bùi, đậu mềm, ốc giòn, thịt ba chỉ béo vừa. Ăn với cơm nóng hay bún đều rất hợp, đúng kiểu ốc chuối đậu chuẩn vị cơm nhà Bắc.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Phương Ruby Cherry thực hiện.