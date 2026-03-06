Loại rau báu vật từ lá đến rễ, nhiều người coi như cỏ dại, bổ não, dưỡng sức, làm bánh bao ngon tuyệt

Loại rau báu vật từ lá đến rễ, nhiều người coi như cỏ dại, bổ não, tăng cường sức khỏe, hái về làm bánh bao ngon tuyệt

Mùa xuân là thời điểm vàng của các loại rau dại, trong đó có rau thanh hao hoa vàng (Artemisia annua).

Loại rau báu vật từ lá đến rễ

Đây là loại rau thuộc họ Cúc, nổi tiếng với hợp chất artemisinin được dùng làm thuốc điều trị sốt rét. Nhìn chúng gần giống như lá ngải cứu nhưng mọc thành từng cụm sát đất, đặc biệt thích mọc trong cánh đồng lúa mì.

Cũng không nhiều người biết loại rau dại này, nếu nhìn không kỹ, bạn dễ dàng nhầm nó với cỏ dại. Vào tháng 3, tháng 4 là thời điểm rau thanh hao hoa vàng non nớt nhất.

Tuy nhìn như cỏ nhưng mỗi phần của loại rau này đều là kho báu. Trong Đông y, loại rau dại này có thể dùng để chữa các chứng sốt do cảm nắng, sốt về chiều, mồ hôi trộm hoặc sốt do lao; Nó cũng hỗ trợ điều trị lở ngứa, ghẻ ngoài da bằng cách nấu nước tắm.

Ngoài ra, loại rau này giúp ăn ngon miệng, nhanh tiêu và giảm mệt mỏi về trí não.

Về hương vị, loại rau này cũng được đánh giá rất cao. Chúng có thể dùng để nấu canh, luộc hay làm nhân bánh bao. Đừng đánh giá thấp nó chỉ vì nó là một loại rau dại; khi được nấu chín kỹ, nó thậm chí còn ngon hơn cả thịt.

Món ngon gợi ý: Bánh bao nhân rau thanh hao hoa vàng

1. Hái rau. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận; bạn phải loại bỏ những lá già và vàng úa, chỉ giữ lại những phần non nhất.

Sau đó mang rửa sạch nhiều lần. Loại rau này sau khi rửa sạch có màu xanh tươi, tươi ngon và mọng nước, trông rất hấp dẫn.

2. Chần sơ. Đun sôi nước trong nồi, cho rau thanh hao hoa vàng vào, đảo đều một lần rồi vớt ra. Không nên nấu quá lâu, nếu không cỏ sẽ bị nhão và mất độ dai. Rửa sạch rau đã chần với nước lạnh, sau đó vắt bớt nước thừa và cho vào một cái bát lớn.

Loại rau này có vị hơi đắng nên trước khi chế biến món ăn cần phải ngâm. Đổ đầy một chậu nước lạnh lớn, cho rau đã chần vào, ngâm trong 1 ngày 1 đêm, thay nước vài lần trong quá trình ngâm.

Như vậy, bạn sẽ loại bỏ hoàn toàn vị đắng, chỉ còn lại mùi thơm dễ chịu. Sáng hôm sau, bạn có thể vớt rau ra, vắt hết nước thừa và đặt lên thớt thái nhỏ.

3. Làm nhân bánh: Chuẩn bị thịt heo ba chỉ với những lớp mỡ và thịt nạc xen kẽ, trông rất ngon. Băm nhỏ thịt rồi cho vào bát lớn. Thêm muối, nước tương, rượu nấu ăn và dầu ăn, rồi bắt đầu đảo đều. Phải khuấy cho đến khi nhân sánh lại để có hương vị ngon nhất.

Sau đó, cho rau đã băm nhỏ vào và trộn đều, thêm rau hẹ băm nhỏ để hương vị ngon hơn và trộn đều. Lúc này, bạn có thể ngửi thấy mùi thơm – hương thơm của thịt, mùi tươi mát của rau cúc và vị cay nồng của hẹ, tất cả hòa quyện vào nhau – thật hấp dẫn!

4. Trộn bột, cho nhân vào và gói thành từng chiếc bánh bao mũm mĩm. Đặt lên nồi hấp. Đậy nắp lại, nhóm lửa, và chẳng mấy chốc hơi nước bắt đầu bốc lên, mang theo một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nhà.

Những chiếc bánh bao mũm mĩm tràn đầy hương vị mùa xuân. Một miếng cắn cho thấy lớp vỏ mềm xốp, nhân thịt mềm mại, và hương thơm tinh tế của rau thanh hao hoa vàng lan tỏa trong miệng, kèm theo một chút dai dai.

Hẹ thơm thêm vị tươi mát, thịt ba chỉ làm tăng thêm hương vị và thanh hao hoa vàng kết nối tất cả các hương vị lại với nhau đồng thời tạo nên hương vị riêng biệt.

Tóm lại, khi mùa xuân còn đây, khi loại rau dại vẫn còn non, hãy nhanh chân ra vùng quê, đào vài cây rau dại và ăn vài chiếc bánh bao hấp.

Không phải vì lý do nào khác, mà chỉ để thưởng thức hương vị hiếm có của mùa xuân, để cảm nhận những điều quý giá vẫn còn mọc hoang dại trên đồng ruộng, những thứ mà người ta thường coi là cỏ dại.