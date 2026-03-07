Mách bạn bí quyết làm pate gan heo tại nhà béo mịn, thơm lừng, kèm bánh mì nóng hay xôi ngon nhức nách

Chỉ cần ổ bánh mì nóng giòn và hũ pate gan heo béo mịn là đã có bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Pate gan heo là món ăn quen thuộc thường ăn kèm bánh mì, xôi hoặc cơm nóng. Khi làm đúng cách, pate có vị béo nhẹ, thơm bơ, mềm mịn nhưng vẫn đậm đà vị thịt và gan.

Đặc biệt gan heo chứa hàm lượng sắt cao, hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu, đặc biệt tốt cho phụ nữ. Vitamin A giúp tăng cường thị lực và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Công thức làm pate gan heo hướng dẫn chi tiết từ khâu xử lý gan heo đến cách xay, hấp để pate mềm mượt, thơm nức.

Dân Việt mách bạn cách làm pate gan heo hướng dẫn chi tiết từ khâu xử lý gan heo đến cách xay, hấp để pate mềm mượt, thơm nức.

Nguyên liệu làm pate gan heo:

- 500g gan heo

- 300–400g thịt xay (có cả mỡ để pate béo và mềm)

- 1 ổ mì

- 200ml sữa tươi không đường

- 2–3 củ hành tím

- 1 củ hành tây

- 2–3 muỗng bơ

- Mỡ heo (để lót và phủ mặt)

- Gia vị: hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm

Cách làm pate gan heo:

*Sơ chế gan heo khử mùi hôi: Gan heo rửa với bột mì để loại bỏ nhớt và mùi tanh.

Dùng bột mì rửa gan

Cắt nhỏ, ngâm với sữa tươi không đường khoảng 45 phút để khử mùi. Rửa lại thật sạch, để ráo nước.

Cho sữa tươi không đường, ngâm cho gan hết hôi

Cách làm pate gan heo này này giúp gan mềm hơn, không bị đắng và thơm dịu sau khi nấu.

- Bánh mì xé vụn, ngâm cùng sữa tươi cho mềm.

Ngâm bánh mì với sữa tươi

- Hành tím, hành tây cắt nhỏ.

- Đun chảy bơ, cho hành tím vào phi thơm.

Cho bơ tan chảy, cho hành tím đảo cho thơm, cho hành tây vào đảo đến khi ngả vàng

- Thêm hành tây, đảo đến khi chuyển màu vàng nhẹ.

- Cho thịt xay vào đảo đều.

Cho thịt xay vào

- Tiếp tục cho gan heo vào xào cùng.

Cho gan vào, đảo đều, nêm gia vị: hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm

- Khi hỗn hợp chín tái, nêm: 3 muỗng hạt nêm, 4 muỗng tiêu, 3 muỗng đường, 1 ít nước mắm. Đảo đều cho gia vị thấm, rồi cho phần bánh mì ngâm sữa vào. Nấu đến khi hỗn hợp cạn bớt nước.

Cho bánh mì đã ngâm vào, đảo đến khi cạn phần nước, cho vào máy xay

- Để hỗn hợp nguội bớt rồi cho vào máy xay: thích pate mịn thì xay thật nhuyễn, thích cảm nhận thịt và gan: xay vừa phải.

- Lót mỡ heo dưới đáy tô/khuôn, đổ hỗn hợp pate vào, phủ thêm lớp mỡ heo lên mặt. Hấp khoảng 40 phút.

Cho vào lớp mỡ bên dưới, cho pate vào, cho mỡ lên trên. Để pate không bị khô

- Muốn mặt trên thơm và hơi xém cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng vài phút đến khi mặt vàng nhẹ.

- Pate gan heo có thể ăn kèm bánh mì nóng giòn, xôi hoặc cơm trắng đều rất ngon.

Chúc các bạn thành công với cách làm pate gan này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện