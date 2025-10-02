Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'

Lá bưởi - 'Thần dược' cho sức khỏe

Lá bưởi có tác dụng long đờm, giảm ho, kháng khuẩn, kháng viêm, giúp cải thiện các triệu chứng của các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, ho, viêm họng, viêm phế quản. Lá bưởi giúp loại bỏ các chất độc hại trong phổi, cải thiện chức năng hô hấp. Hương thơm của lá bưởi kích thích tuyến nước bọt, dịch vị, giúp tăng cường tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu. Lá bưởi còn có tác dụng giảm co thắt cơ trơn, giảm đau bụng do lạnh, đầy hơi, khó tiêu. Chất xơ trong lá bưởi giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

Các hợp chất sinh học có trong lá bưởi giúp kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch, tạo nên một hàng rào bảo vệ vững chắc trước sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Nhờ khả năng kháng khuẩn, kháng viêm mạnh mẽ, lá bưởi còn đóng vai trò như một "vũ khí" hiệu quả trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý thường gặp như cảm cúm, viêm họng, các bệnh về da…

Bạn nghĩ rằng lá bưởi chỉ dùng để tắm, xông hơi nhưng thực chất loại lá này còn được sử dụng trong nấu ăn. Hãy tham khảo món ngon dưới đây:

Chả cuốn lá bưởi - Món ngon hao cơm

Nguyên liệu gồm: Thịt heo 300 gr; Lá bưởi 20 gr (khoảng 20 lá); Hành tím 2 củ; Nước mắm 1 muỗng cà phê; Gia vị thông dụng 1 ít.

Đối với hành tím, bạn lột bỏ vỏ

rửa sạch rồi bằm nhuyễn.

Tương tự với hành tím, thịt bạn mua về, rửa sạch, sau đó cũng bằm nhuyễn.

Với lá bưởi, bạn ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước nhiều lần, để ráo.

Cho 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê nước mắm cùng hành tím đã băm nhuyễn vào phần thịt được chuẩn bị ở công đoạn sơ chế.

Tiếp theo, bạn trộn đều hỗn hợp thịt.

Cho một lượng nhân thịt vừa đủ lên mặt lá bưởi.

Tiếp đó, bạn cuốn chặt lại như cuốn chả giò là được.

Bạn làm lần lượt như thế đến khi hết phần nhân thịt.

Khi bếp than hừng lửa, bạn cho phần chả đã chuẩn bị lên và bắt đầu nướng. Đừng quên trở đều tay để chả không bị cháy và được chín đều.

Nếu quan sát thấy phần lá bưởi dần mềm lại thì nghĩa là chả cuốn lá bưởi đã chín.

Món chả cuốn lá bưởi nóng hổi, thoang thoảng mùi lá bưởi cùng hương vị đậm đà của chả thịt mềm mại chắc chắn sẽ khiến bạn thích ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.